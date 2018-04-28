Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Popçu Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlendiği Boşnak kökenli Emina Sandal, oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen boşanacaklarını açıklamıştı.

"BOŞANMAK ASLINDA KÜÇÜK BİR BÖLÜM"

Emina Sandal, ayrılık kararından sonra ilk röportajı doğup büyüdüğü Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Güzel şarkıcı, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü" dedi.

"KOCAMI ALDATMADIM"

On aydır beraber yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi.