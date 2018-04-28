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Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sırbistan'daki bir dergiye röportaj veren Emina Sandal, "On aydır beraber yaşamıyoruz. Kocamı aldatmadım. Aramızdaki aşk bitince boşanmak kaçınılmaz oldu" dedi

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Popçu Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlendiği Boşnak kökenli Emina Sandal, oğulları Yavuz ve Yaman'a rağmen boşanacaklarını açıklamıştı.

"BOŞANMAK ASLINDA KÜÇÜK BİR BÖLÜM"

Emina Sandal, ayrılık kararından sonra ilk röportajı doğup büyüdüğü Sırbistan'daki Hello dergisine verdi. Güzel şarkıcı, "Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü" dedi.

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"KOCAMI ALDATMADIM"

On aydır beraber yaşamadıklarını belirten 36 yaşındaki Emina, ''İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır.'' ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde Belgrad'a gitmeden önce havalimanında görüntülenen güzel şarkıcı, "İki oğlum var. Bu yüzden artık çalışmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım" dedi.

"HAYATIMI İSTANBUL'DA SÜRDÜRECEĞİM"

Emina Sandal, "Türk vatandaşı kimliği taşıyorum. Hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim" diyerek de memleketi Sırbistan'a taşınacağı iddiasını yalanlamıştı.

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"İlk ve son kez konuşuyorum" diyerek açıklamalarını sürdüren güzel şarkıcı, şöyle demişti: "Boşanmamıza az kaldı. Barışma söz konusu değil. Beni hep haksız gösterdiler. Haklı olduğum halde bana iftiralar atıldı. Evlilik benim yüzümden bitti gibi gösterdiler ama nedeni ben değilim. Ben Boşnak bir kadınım ve Müslüman biriyim. Konuşulan ve yazılanların hiç biri doğru değil. Bitme nedenine gelirsek bunu söylemek istemiyorum; çünkü bu çok özel bir konu."

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