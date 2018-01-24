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Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 09:42 | Son Güncelleme 10 saat önce

Boşanma krizi yaşayan Mustafa Sandal ile Emina Sandal, aynı anda albüm çıkarıyor

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Popçu Mustafa Sandal, Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı Emina Jahovic ile Ocak 2008’de evlenmişti. Mustafa Sandal geçen Kasım’da oğulları Yaman ve Yavuz’a rağmen evi terk edip Zincirlikuyu Zorlu Center’daki ofisine yerleşti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Emina-Mustafa Sandal “Tatsızlık var, yenmeye çalışıyoruz. Ne olacağı belli değil” şeklinde merak uyandıran açıklamalar yapıyor.

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Mustafa Sandal bu gerginliği yaşarken bir anda yeni albümünün çıkış parçası ‘Aşk Kovulmaz’ı, Instagram’dan paylaşıp “Şarkı 24 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda” diye duyurdu! Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal tam bir saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni single’ı ‘Next’in Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı.

'BÖYLE REKLAM ESKİLERDE KALDI'

Ünlü çifte takipçileri şunları yazdı: “Yoksa yeni şarkılarınızın reklamı için ayrılık, boşanma krizi mi uydurdunuz? Böyle reklam eskilerde kaldı.” Mustafa-Emina Sandal bu tarzdaki yorumları anında sildi.

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