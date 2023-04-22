Eminönü'nde insan seli! Yoğunluktan tramvay seferleri durdu

Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da duraklarda yoğunluk oluştu. Eminönü ve Sultanahmet'te ise yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda ise izdiham oluştu. Yoğunluk nedeniyle duraklarda bekleyenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "Eminönü-Sultanahmet bölgesinde yaşanan yoğun yaya trafiği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı araçlarımız bölgeden geçiş yapamamaktadır. Seferlerimiz yaya güvenliği için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılabilmektedir." ifadeleri yer aldı. (DHA)

