Emir eş anlamlısı nedir? Emir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkiye çok uzun geçmişe sahip bir ülkedir. Bu uzun tarihi boyunca birçok farklı toplumla ticari, ekonomik veya başka amaçlarla ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler kültürel ve dilsel anlamda bir etkileşime zemin hazırlamıştır. Diller arasında yaşanan bu etkileşim, dillerin birbirleriyle çeşitli kelime alışverişleri yaşamasını sağlamıştır. Türkçe hem başka dilleri etkilemiştir hem de onlardan etkilenmiştir.

Emir kelimesinin anlamı nedir?

Dilimize sonradan katılan kelimelerden birisi de emir kelimesidir. Arapça "amr" kökünden türeten "amr" kelimesinden alıntıdır. Arapçada bu kelime "buyruk, emir, konu, iş" gibi anlamlara gelir. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmiş ve daha sonrasında yeni anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre emir kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Buyruk, komut, talimat, ferman

İstek

Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen bir tür üzüm

Türkçede ayrıca "emîr" olarak başka bir kelime daha bulunur. Bu kelime de Arapça kökenlidir. Arapça "amīr" kökünden gelir. Emîr kelimesi "Avrupa ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavmin, şehrin veya ülkenin başı" anlamında kullanılır.

Emir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Emrin eş anlamlısı olan dört sözcük mevcuttur. Bu kelimeler doğru bağlamda kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Emir eş anlamlısı kelimeler:

Buyruk

Ferman

Komut

Mir

"Buyruk", "ferman ve "komut" kelimeleri "emir"in eş anlamlısı olan sözcüklerdir. Ancak "mir" kelimesi "emîr"in eş anlamlısıdır. Bu nedenle cümlelerde eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümle bağlamına bakmak gereklidir.

Emrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Emir kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle kurulan cümle örnekleri:

Kimsenin buyruğu altında çalışmak istemediği için kendi işini kurdu.

Müdürlerinin verdiği komutlara uymayan işçiler işten çıkarıldılar.

Birtakım komutlar vererek beni yönetmeye çalışsa da bunu başaramadı.

Padişah fermanları, halk için büyük bir önem arz ediyordu.

Bir derebeyinin keyfi ya da bir mirin zevki için halkın kanı dökülmemelidir.



