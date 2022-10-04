Kontrol eş anlamlısı nedir? Kontrol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kontrol kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcadaki denetleme anlamına karşılık gelen " contrôle" kelimesinden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Bu kelimenin Eski Türkçedeki karşılığı ise "murakabe" kelimesidir. İsim türünde olan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre dört farklı anlamı vardır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnekler şunlardır:

Denetleme.

Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma.

Örnek cümle:

"Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır." (Necati Cumalı)

Yoklama, arama.

Örnek kullanım:

"Gümrük kontrolü."

Denetçi, kontrolör.

Kontrol kelimesi atasözleri ve deyimler içinde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Farklı kelimelerle birleşerek yeni kelimeler de türetebilir. Bu kullanımlar için "kontrol altına almak", "kontrol etmek", "kontrol kalemi", "doğum kontrolü" gibi ifadeleri örnek verebiliriz.

Kontrol kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Bir kelime birden fazla anlamı karşılayabilir. Cümle içinde hangi anlamda kullanıldığını anlayabilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Kelimenin kullanıldığı anlama göre seçilen eş anlamlı kelime o kelime yerine cümle içine getirilebilir.

Kontrolün birden fazla eş anlamlısı vardır. Ancak kontrol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Kontrolün eş anlamlısı olan kelimeler:

Denetleme

Yoklama

Muayene

Kontrolün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kontrol eş anlamlısı ile kurulan bazı cümle örnekleri, atasözleri ve deyimler şu şekildedir:

Hayatında her şeyi kontrol altına alamazsın.

Bu bölümün denetlenmesi gerekiyor.

Benim hareketlerimi kontrol edebileceğini sana kim söyledi?

Siparişler gümrük muayenesine takıldığı için gecikecekmiş.

Okula yeni gelen müdür kıyafet denetlemesi yapacakmış.

Okula her geldiklerinde sıkı bir yoklamadan geçiyorlardı.



