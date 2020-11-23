Emma Stone bu proje için tanınmaz hale gelmişti... Her şey boşa mı gitti?

Emma Stonu’un performasının merakla beklendiği Cruella filminin akıbeti belirsizliğini koruyor. Dünyanın dört bir tarafında koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kısıtlı bir kapasiteyle hizmet veriyor. Bu durum yapımcılar yeni kararlar almaya zorluyor.

Deadline'ın özel haberine göre Disney, gelecek live-action filmler için yeni bir karar vermek üzere. Çizgi filmlerin yeniden çekimlerinden oluşan bu yapımlar özellikle Cruella, Peter Pan and Wendy ve Pinocchio'yu kapsıyor. Şirket henüz son kararını vermedi; ancak eğer söylenilenler gerçek olursa, Disney bu filmleri vizyondan çekecek ve Disney+'ta yayınlayacak.

En büyük hasılat elde edilen ülkenin Amerika olmasına karşın, Amerika'daki çoğu sinema hala kapalı. Şirkette tartışılan yeni bir konu ise büyük beklentilere sahip olunmayan filmlerin Disney+'ta yayınlanması ve böylece yeni bir stratejiye geçilmesi. Daha önce de aynı strateji önerisi Black Widow filmi için önerilmişti.

EMMA STONE’LU CRUELLA VE DAHA FAZLASI

Şirketin Disney+'ta gösterime sunulması hedeflenen filmleri arasında Emma Stone'un yıldızı olacağı 101 Dalmaçyalı uyarlaması Cruella; Robert Zemeckis imzalı, Tom Hanks başrollü Pinocchio; David Lowery'nin çekeceği Peter Pan and Wendy bulunuyor. Bu yapımların Soul filmi gibi Disney+ üyelerine ek ücret talep edilmeden mi; yoksa Mulan gibi 29.99$ gibi ek bir ücretle mi izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.