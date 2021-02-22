Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Emma Stone'lu Cruella'nın fragmanı yetti

Emma Stone'lu Cruella'nın fragmanı yetti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emma Stone'lu Cruella'nın fragmanı yetti

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone’un başrolünü üstlendiği 101 Dalmaçyalı'nın merakla beklenen live-action versiyonu Cruella, fragmanıyla bazı Disney filmlerinin izlenme oranlarını geçti.

Emma Stone'un başrolde yer aldığı Cruella’nın 17 Şubat’ta yayınlanan ilk fragmanı ilk 24 saatinde 71 milyon görüntüleme aldı.

Birçok kez beyazperdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalı'nın merakla beklenen Disney yapımı live-action versiyonu, fragmanıyla pek çok Disney filminin izlenme oranlarını geçti.

CRUELLA, LİON KİNG'İ GEÇEMEDİ

Son Disney filmi Maleficent: Mistress of Evil ilk gün 61,7 milyon izlenirken, Aladdin 60,8 milyon kez izlendi. Ancak yine de Cruella, Lion King’in 224 milyonluk ilk 24 saat izlenme oranını yakalayamadı. 2019 yapımı Mulan da 175 milyon izlenme almıştı.

Craig Gillespie’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Cruella’da Oscar ödüllü Emma Stone, ikonik kötü karakter Cruella de Vil’e hayat veriyor. Film, dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.

Emma Stone niyeti bozdu! Cruella filminden dikkat çeken fragmanEmma Stone niyeti bozdu! Cruella filminden dikkat çeken fragman

Beş yıldır üzerinde çalışılan Cruella filmi 28 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Filmde Emma Stone’un yanı sıra Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham ve Mark Strong da rol alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...
Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmediNefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayranlar yine onu istiyor

Hayranlar yine onu istiyor

Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri

Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Aksiyondan komediye soluk soluğa izleyeceğiniz ajan filmleri

Dünyaya savaş açtı!

Kate Winslet, rekor kırdığı sahne hakkında konuştu: 'Öldüğümü düşündüm'

Rekor kırdı: 'Öldüğümü düşündüm'

Jennifer Lawrence hakkında ortaya atılan iddia aynı gün yalanlandı

Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...

Kadir İnanır filmleri: Şimdiye kadar izlemediyseniz çok şey kaçırdınız

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Zack Snyder, merakla beklenen Army of the Dead’in yayın tarihini duyurdu

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Salgın yokmuş gibi! Detective Chinatown izlenme rekoru kırdı

Bu filmi izlemek için sinemaya koştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.