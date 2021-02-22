Emma Stone'lu Cruella'nın fragmanı yetti

Emma Stone'un başrolde yer aldığı Cruella’nın 17 Şubat’ta yayınlanan ilk fragmanı ilk 24 saatinde 71 milyon görüntüleme aldı.

Birçok kez beyazperdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalı'nın merakla beklenen Disney yapımı live-action versiyonu, fragmanıyla pek çok Disney filminin izlenme oranlarını geçti.

CRUELLA, LİON KİNG'İ GEÇEMEDİ

Son Disney filmi Maleficent: Mistress of Evil ilk gün 61,7 milyon izlenirken, Aladdin 60,8 milyon kez izlendi. Ancak yine de Cruella, Lion King’in 224 milyonluk ilk 24 saat izlenme oranını yakalayamadı. 2019 yapımı Mulan da 175 milyon izlenme almıştı.

Craig Gillespie’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Cruella’da Oscar ödüllü Emma Stone, ikonik kötü karakter Cruella de Vil’e hayat veriyor. Film, dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.

Beş yıldır üzerinde çalışılan Cruella filmi 28 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Filmde Emma Stone’un yanı sıra Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham ve Mark Strong da rol alıyor.

