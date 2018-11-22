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EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 21:52 | Son Güncelleme

19 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Newyork kentinde 46'ncısı düzenlenen “Uluslararası Emmy Ödüllerinde” Türkiye adına ortak bir başarı ve gurur yaşandı. Finale kalan Türk yapımları ve oyuncularına, hem kırmızı halıda hem de ödül töreninde yabancı basın ile katılımcılardan büyük övgüler yağdı.

EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

Türkiye’nin listede 2 kategoriden aday olduğu televizyonculuk sektörünün en prestijli ödüllerden biri kabul edilen “Uluslararası Emmy Ödüllerinde” O3 Medya imzalı ‘İstanbullu Gelin’ ve Ay Yapım imzalı ‘Cesur ve Güzel’ dizi kategorilerinde aday gösterildi. ‘Söz’ dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde yarıştı.

‘Ouro Verde’ ve ‘Paquita La Del Bario’ dizilerinin aday gösterildiği Telenovela kategorisinde ‘İstanbullu Gelin’ ile ‘Cesur ve Güzel’ ülkemizi temsil etti. Tolga Sarıtaş ise Brezilya’dan Julio Andreda, Kanada’dan Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.

Aralarında Amerika, Brezilya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerin yapımlarının yer aldığı adaylıklarda toplam 20 ülke yarıştı. En iyilerin belirlendiği finalistlerden son 4’e kalan yapımlardan ikisinin Türk dizisi olması ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Yayıncısından yapımcısına, yönetmeninden senaristine, oyuncusundan set çalışanlarına kadar büyük emekler harcanarak hazırlanan Türk dizilerinin uluslararası arenadaki başarısı Türk televizyonculuğunun geldiği yeri bir kez daha gözler önüne serdi. Türk televizyonlarındaki rekabet beraberinde kaliteli yapımları ortaya çıkardı. Uluslararası arenada mücadele ederek hak ettiği ilgiyi gören Türk yapımları dünya pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

“İstanbullu Gelin” ile Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşayan O3 Medya ailesi olarak bu hayali gerçekleştirmemizde; daha iyisini yapmak adına bizi yüreklendiren yapım şirketleri ve emeği geçen tüm sektör çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

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Anahtar Kelimeler:
türk dizileri Emmy Ödülleri

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