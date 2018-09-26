Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan'dan, Cihat Tamer'e sert sözler

"Nedir bu çifte standart! Ne kadar ayıp ne kadar günah! Sebebine gelince benim eşim Anadolu'nun bağrından kopmuş Türkiye'de bir ilke imza atmış, 10 yaşında şöhret olmuş, 40 yıla yaklaşmış bir şöhrettir kendisi. Albümler, filmler, diziler, besteler, stadyum konserlerini hınca hınç doldurmuş kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş. Kimseye dil uzatmadan herhangi bir pisliğe bulaşmadan sadece işini mesleğini en iyi şekilde yapmak için uğraş vermiş.

Usta oyuncu Cihat Tamer, geçen gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Şule ile Vitrindekiler programına konuk oldu. Gündemdeki oyuncuları değerlendiren Cihat Tamer, sunucunun ''Emrah'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?'' sorusunun üzerine "Emrah kim? Çok şanslı. Yeni çekilen diziler 3'üncü bölümde bitiyor. Oğlanın oyunculukla alakası yok ama dizisi iki sezondur devam ediyor" dedi.

'EMRAH, CİHAT TAMER VE ŞULE ZEYBEK GİBİ HADSİZ OLMADI'

Evet şunu anlayabiliyorum Anadolu'dan gelmişti o ötekiydi, onun başarısını görmemezlikten gelmeye çalışan bulunduğu geldiği noktayı tamamıyla bir tesadüf olarak değerlendiren bir kısım topluluk hep vardı, ve olmaya da devam edecek, bunun ne kadar önemi var diye de sorarsanız, cevaplayayım, hiçbir önemi yok!

Sebebine gelince, güzel bir atasözümüz var, atı alan Üsküdar'ı geçti, doğru belki sizler gibi okumadı okuyamadı, imkansızlıklar içindeydi, ama kendisini nasıl yetiştirmiş ve geliştirmiş her şey ortada, sizin gibi hadsiz hiçbir zaman olmadı Cihat Tamer, Şule Zeybek tanımadığı bir kişi hakkında hiçbir zaman konuşmadı yorum yapmadı, okumuş olabilirsiniz ama insan olamamışsınız neye yarar!

Başarıyı takdir etmemişsiniz neye yarar. Şu şekilde sözlerime son vereceğim belli bir zümrenin takdirini ve beğenisini toplamak yerine halkın gönlünde taht kurup bir halk kahramanı olabilmek inanın bana her şeyden çok ama çok daha önemli!!!"



