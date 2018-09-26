MAGAZİN

Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan'dan, Cihat Tamer'e sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi' dizisinin başrol oyuncusu Emrah, 'Bizimkiler' dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Cihat Tamer'le birbirine girdi. Tartışmaya Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan da dahil oldu

Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan'dan, Cihat Tamer'e sert sözler

Usta oyuncu Cihat Tamer, geçen gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Şule ile Vitrindekiler programına konuk oldu. Gündemdeki oyuncuları değerlendiren Cihat Tamer, sunucunun ''Emrah'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?'' sorusunun üzerine "Emrah kim? Çok şanslı. Yeni çekilen diziler 3'üncü bölümde bitiyor. Oğlanın oyunculukla alakası yok ama dizisi iki sezondur devam ediyor" dedi.

Bunun üzerine Emrah usta oyuncuya zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Tartışmanın şiddeti artmışken bir yanıt da Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan'dan geldi.

Instagram hesabından bu konu hakkında açıklama yapan Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan şöyle konuştu:

10 YAŞINDA ŞÖHRET OLMUŞ...

"Nedir bu çifte standart! Ne kadar ayıp ne kadar günah! Sebebine gelince benim eşim Anadolu'nun bağrından kopmuş Türkiye'de bir ilke imza atmış, 10 yaşında şöhret olmuş, 40 yıla yaklaşmış bir şöhrettir kendisi. Albümler, filmler, diziler, besteler, stadyum konserlerini hınca hınç doldurmuş kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara kadar gelmiş. Kimseye dil uzatmadan herhangi bir pisliğe bulaşmadan sadece işini mesleğini en iyi şekilde yapmak için uğraş vermiş.

'EMRAH, CİHAT TAMER VE ŞULE ZEYBEK GİBİ HADSİZ OLMADI'

Evet şunu anlayabiliyorum Anadolu'dan gelmişti o ötekiydi, onun başarısını görmemezlikten gelmeye çalışan bulunduğu geldiği noktayı tamamıyla bir tesadüf olarak değerlendiren bir kısım topluluk hep vardı, ve olmaya da devam edecek, bunun ne kadar önemi var diye de sorarsanız, cevaplayayım, hiçbir önemi yok!

Sebebine gelince, güzel bir atasözümüz var, atı alan Üsküdar'ı geçti, doğru belki sizler gibi okumadı okuyamadı, imkansızlıklar içindeydi, ama kendisini nasıl yetiştirmiş ve geliştirmiş her şey ortada, sizin gibi hadsiz hiçbir zaman olmadı Cihat Tamer, Şule Zeybek tanımadığı bir kişi hakkında hiçbir zaman konuşmadı yorum yapmadı, okumuş olabilirsiniz ama insan olamamışsınız neye yarar!

Başarıyı takdir etmemişsiniz neye yarar. Şu şekilde sözlerime son vereceğim belli bir zümrenin takdirini ve beğenisini toplamak yerine halkın gönlünde taht kurup bir halk kahramanı olabilmek inanın bana her şeyden çok ama çok daha önemli!!!"

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Ali Erkazan ve Hakan Meriçliler mahkemelik oldu! Ali Erkazan hakim karşısına çıktı! Ali Erkazan ve Hakan Meriçliler mahkemelik oldu! Ali Erkazan hakim karşısına çıktı!
Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'den bebek açıklamasıMustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'den bebek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cihat Tamer emrah Aşk ve Mavi emrah Sibel Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver hakkındaki iddialara isyan etti

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver hakkındaki iddialara isyan etti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Halk kahramanı mı!!! Hadi ordan, ne yapmışta halk kahramanı olmuş?? Acaba bu söylediğine kendisi de inanıyor mu acaba!!?? Eminim Emrah denen kişi zengin olmasaydı bu kadın asla bununla birlikte olmazdı. Halk kahramanıymış, hele hele lafa bak. gereksizler sizi.
Diğer Haberler
Selena Gomez, Instagram'ını yine kapadı

Selena Gomez, Instagram'ını yine kapadı

Ali Erkazan ve Hakan Meriçliler mahkemelik oldu! Ali Erkazan hakim karşısına çıktı!

Ali Erkazan ve Hakan Meriçliler mahkemelik oldu! Ali Erkazan hakim karşısına çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'den bebek açıklaması

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'den bebek açıklaması

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.