Emrah’ın görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan’dan Gökhan Gönül’ün kardeşine sahip çıkmasına yorum: Dört dörtlük adam

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli 27 yaşındaki genç, iş için istenilen nüfus kayıt örneğinde futbolcu Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bir kardeşinin olduğunu öğrenen futbolcu ise yaptığı açıklamada "Ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek Can Gönül'e sahip çıktı.

"DÖRT DÖRTLÜK ADAMMIŞSIN"

Filmleri aratmayan olay Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında da işlenmeye başlandı. Şarkıcı babası Emrah ile yıllardır konuşmayan ve bu konuda sürekli sitem eden 31 yaşındaki Tayfun Erdoğan ise Gönül kardeşlerin durumuna sessiz kalamadı.

Bu konuda yapılan bir habere yorum yapan Erdoğan, "Gökhan Gönül futbolcu olarak takdir edilen bir futbolcusun. İnsanlık olarak da seni ayakta alkışlıyorum. Her yönden dört dörtlük adamışsın" dedi. Erdoğan'ın bu yorumu da görüşmediği babasına gönderme olarak yorumlandı.

Şimdi evli olan şarkıcı Emrah, bu evliliğinden dünyaya gelen çocuğuna düşkünlüğüyle bilinirken ilk oğlu Tayfun Emrah ile görüşmeyi reddediyor.

