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Emrah’ın görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan’dan Gökhan Gönül’ün kardeşine sahip çıkmasına yorum: Dört dörtlük adam

25.08.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emrah’ın görüşmediği Tayfun Erdoğan, futbolcu Gökhan Gönül’ün yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıkması hakkında yaptığı bir yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. Her fırsatta babasının kendisini kabul etmemesine isyan eden Tayfun Erdoğan, Gönül için "Her yönden dört dörtlük adammışsın" yorumunu yaptı. Tayfun Erdoğan’ın bu yorumu, babası Emrah’a bir gönderme olarak yorumlandı.

Emrah’ın görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan’dan Gökhan Gönül’ün kardeşine sahip çıkmasına yorum: Dört dörtlük adam

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli 27 yaşındaki genç, iş için istenilen nüfus kayıt örneğinde futbolcu Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bir kardeşinin olduğunu öğrenen futbolcu ise yaptığı açıklamada "Ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek Can Gönül'e sahip çıktı.

"DÖRT DÖRTLÜK ADAMMIŞSIN"

Filmleri aratmayan olay Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında da işlenmeye başlandı. Şarkıcı babası Emrah ile yıllardır konuşmayan ve bu konuda sürekli sitem eden 31 yaşındaki Tayfun Erdoğan ise Gönül kardeşlerin durumuna sessiz kalamadı.

tayfun

Bu konuda yapılan bir habere yorum yapan Erdoğan, "Gökhan Gönül futbolcu olarak takdir edilen bir futbolcusun. İnsanlık olarak da seni ayakta alkışlıyorum. Her yönden dört dörtlük adamışsın" dedi. Erdoğan'ın bu yorumu da görüşmediği babasına gönderme olarak yorumlandı.

Ekran Alıntısı

Şimdi evli olan şarkıcı Emrah, bu evliliğinden dünyaya gelen çocuğuna düşkünlüğüyle bilinirken ilk oğlu Tayfun Emrah ile görüşmeyi reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Gönül
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