MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Müge Anlı'dan mı destek istedi? "Ölmek üzere babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çıldırdı

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Müge Anlı'dan mı destek istedi? "Ölmek üzere babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çıldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah'ın bu evliliğini iki çocuğu vardı. Geçtiğimiz günlerde "Benim iki tane evladım var" diyen Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan gündeme geldi. Tayfun hakkındaki iddialar sonrası çileden çıktı. Emrah'ın oğlu Müge Anlı ve Seda Sayan'dan yardım mı istedi?

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan Müge Anlı'dan mı destek istedi? "Ölmek üzere babama sarılmak istiyorum" sözlerini duyunca çıldırdı

Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı özel hayatıyla da gündeme geliyor. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen ve tüm çabalarını görmezden gelen Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiriyor.

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile görüşmeyen Emrah geçtiğimiz günlerde, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise "Benim iki tane evladım var Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" sözleriyle ifade etmişti.

SDFDSS

"Bana babalık yapmadı" deyip sert çıktı! "Etrafında genç kızlar olması..." "Bana babalık yapmadı" deyip sert çıktı! "Etrafında genç kızlar olması..."

"MÜGE ANLI'NIN DA İŞİ GÜCÜ YOK..."

Emrah'ın sözleri sonrası gözler Tayfun Erdoğan'a çevrildi. Tayfun'un Müge Anlı ve Seda Sayan'dan yardım istediği iddiasında bulunan bir sosyal medya sayfası durumu daha da ileri götürdü ve genç ismin "Ölmek üzereyim babama sarılmak istiyorum" dediği iddia edildi.

Ekran Alıntısı

Tayfun Erdoğan sosyal medyadan isyan ederek "Böyle haber yapılır mı babacım amaç ne? 2 prim mi illa peşine mi düşelim böyle haberlerin tabii Müge ablanın da işi gücü yok babamla bizim aramıza aracı olacak ban sen şu işe..." dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgililer Günü için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Fit görünümün sırrı...Sevgililer Günü için iç çamaşırlarıyla poz verdi! Fit görünümün sırrı...
Demet Akalın bu kıyafeti giyince sosyal medyanın diline düştüDemet Akalın bu kıyafeti giyince sosyal medyanın diline düştü
Acun Ilıcalı'dan bomba karar! "Bütün dengeleri değiştirecek isim..."Acun Ilıcalı'dan bomba karar! "Bütün dengeleri değiştirecek isim..."
Anahtar Kelimeler:
emrah Seda Sayan ele istedi
En Çok Okunan Haberler
5 yıldızlı otelin sahilinde erkek cesedi! Son 5 günde sayı 6 oldu...

5 yıldızlı otelin sahilinde erkek cesedi! Son 5 günde sayı 6 oldu...

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! 'İhanete uğradım'

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti! 'İhanete uğradım'

Türkiye'yi sarsan görüntülerde skandal iddia: "Çocuklarla 40 milyonu al, barışalım"

Türkiye'yi sarsan görüntülerde skandal iddia: "Çocuklarla 40 milyonu al, barışalım"

Kusmuktan yapılıyor, servet değerine satılıp ünlülerin akınına uğruyor

Kusmuktan yapılıyor, servet değerine satılıp ünlülerin akınına uğruyor

Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek açıkladı! O sözleri duyunca istifa etmiş

Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek açıkladı! O sözleri duyunca istifa etmiş

375 bin lira bıçak parası ödedi, hem bacağından hem parasından oldu

375 bin lira bıçak parası ödedi, hem bacağından hem parasından oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.