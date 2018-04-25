Emrah’ın yardımcıları gazetecilere saldırdı!

Eşi Sibel Kirer, oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıya giden Emrah, magazin basınının geldiğini öğrenince öfkelendi.

Sözcü'nün haberine göre; ünlü şarkıcının, mekan görevlilerine "Onları buradan gönderin, yoksa hesap ödemem" dediği öğrenildi. Çekim yapmamaları konusunda dil döken mekan görevlileri, gazetecileri ikna edemeyince devreye Emrah'ın menajeri girdi.

"TAYFUN’UN ADINI DUYUNCA EMRAH SİNİRLENİYOR"

Habercilerin yanına gelen Emrah’ın menajeri, "Çekim yapmanızı istemiyoruz. Yeni yetme bir menajer gelse size argo konuşsa hoşunuza gider mi? 20 yaşında işe yeni başlamış adamın, 'Oğlunuzla ne zaman görüşeceksiniz?' sorusu Emrah’ı kızdırıyor, olmuyor" diyerek, habercilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Ne yaptıysa muhabirleri gönderemeyen Emrah’ın çıkışta ağzını bıçak açmadı. Şarkıcının yardımcılarının, habercilerin makinelerine vurarak fotoğraf çekilmesini engellemeye çalışması şoke etti.



