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Emre Aşık, darp edilme anını anlattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün eşi ile feribot beklerken görevliler tarafından darp edilen eski futbolcu Emre Aşık, “Çocuklarımızın önünde darp ettiler ve bizi linç etme girişiminde bulundular“ ifadelerini kullandı.

Emre Aşık, darp edilme anını anlattı!

Çanakkale’de feribot sırasında görevliler tarafından darp edildikleri ileri sürülen Emre Aşık, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan programa telefonla bağlandı. Çocuklarının yanında eşiyle dayak yediğini söyleyen Emre Aşık, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

“BİZİ LİNÇ ETME GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR”

Emre Aşık, özel bir projenin davetlisi olarak Galatasaraylı eski futbolcuların yer aldığı dostluk maçı organizasyonuna katıldıklarını, aracı da valiliğin şoförlüyle birlikte gönderdiğini söyleyerek olayı şu sözlerle anlattı: “Sırada beklerken proje yetkilileri tarafından aracın şoförüne telefon geldiğini ve saat 17.00’de Truva atının önünde topluca valinin ve yetkililerin fotoğrafının çekileceği söylendi. Bizi sıradan çıkarttılar, bizden önce de 5 tane araç geçti, yine valiliğin talimatıyla. Görevliler bizi durdurdu ve “Bize öyle bir bilgi gelmedi, ben ne dersem o olur” dedi. Orada sözlü tartışmaya girdik. Güvenlik görevlilerinin yanında değnekçi diye tabir edilen insanlar vardı. Orada 10-15 kişilik çete vardı.

Sözlü bir sataşma yaptı ve bir küfür. Hiçbir erkeğin kaldıramayacağı bir küfürdü. Oradaki 10-15 kişi üzerime çullandı. Sırtımdan vuracak kadar kalleştiler. O sırada eşim geldi arabadan. Tekme ile beraber oradaki kalabalığı dağıttı, bana siper oldu. Darbelerin büyük çoğunluğunu o aldı. Çocuklarımızın önünde darp ettiler ve bizi linç etme girişiminde bulundular. Kadın, erkek dinlemediler”dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık darp feribot dayak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen ve eşin hep aynı şeyi yapıyor. Siz kimseden üstün değilsiniz. Sonra da acıtasyon demogoji. İyi yapmışlar.
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