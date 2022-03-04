Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Bulunamıyor

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yine gündemde. Daha önce eski eşini öldürtmek için tetikçi tuttuğu haberleriyle gündeme gelen olayların kadını ceza alınca kayıplara karıştı.

Yağmur Sarnıç, Sabah'ın haberine göre; Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

BİR AYDIR BULUNAMIYOR

Sarnıç, yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.

Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.

