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  4. Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Bulunamıyor

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Bulunamıyor

04.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık ile boşanma sürecinde büyük kavgalarla adı anılan ve eski futbolcuyu öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı çıktı. 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Yağmur Sarnıç ise kayıplara karıştı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı! Bulunamıyor

Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yine gündemde. Daha önce eski eşini öldürtmek için tetikçi tuttuğu haberleriyle gündeme gelen olayların kadını ceza alınca kayıplara karıştı.

Yağmur Sarnıç, Sabah'ın haberine göre; Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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BİR AYDIR BULUNAMIYOR

Sarnıç, yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.

Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.

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Yağmur Sarnıç
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