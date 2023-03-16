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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray örneği! ''Geldiler gol oldu''

16.03.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray örneği! ''Geldiler gol oldu''

Belçika'da 1-1 sona eren maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rövanşında Gent, ilk yarıda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent'e elendikleri maçın ardından konuştu.

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"KARARI BAŞKAN İLE ALIRIZ"

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"Biz zaten kararı Başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte alırız. Göksel Gümüşdağ'ın olduğu ortamda kendimle ilgili bir karar vermem gerekirse ilk önce onunla konuşurum. Şu an için bir görüşmem olmadı"

"BU İKİNCİ MAĞLUBİYETİMİZ OLDU"

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"Çok üzgünüm. Bu ikinci mağlubiyetimiz oldu. Bir de Fiorentina'ya mağlup olmuştuk. Oyunculara, mevcut kapasitelerince bütün istek, arzu ve oyun iştahından dolayı teşekkür ediyorum. Doğru bir stratejiyle sahaya çıktık ama bize göre daha genç ve dinamik bir takımla karşılaştık"

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"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

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"Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Evlerine mutlu bir şekilde geri dönmelerini isterdim. Ülke puanına iyi hizmet eden bir takım olduk. Çeyrek finale kalmak isterdim ama olmadı"

"GALATASARAY MAÇINDA DA BU OLMUŞTU"

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"Oyuna başlangıç iştah hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik. Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi"


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