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Emre Kınay o kavgayı anlattı! 'Hakaret ve tahrik vardı. Belediye başkanı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tiyatrocu Emre Kınay, Beyaz TV muhabiriyle tartışma yaşadı. Ünlü oyuncu "Saat 12'yi geçti" diyen muhabire, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını verdi. Kınay yaşanan gerilim sonrası açıklama yaptı ve 'hakaret ve tahrik vardı' dedi.

Önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Emre Kınay, çıkışta muhabirlerle tartıştı.

Emre Kınay’ın bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ'ın soruları ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Gerilimin artması sonrası Kınay sakinliğini koruyamadı ve "Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım?" diyerek tepki gösterdi.

Emre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bittiEmre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bitti

Muhabirin, "Ben Beyaz TV'nin muhabiriyim" diye kendisini tanıtmasının ardından Kınay, "Senin çalıştığın yeri biliyorum. Patronunu biliyorum, sorduğun sorunun yerini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama bu maaşa yapılacak iş değil bu. Gel benimle çalış, bana kimse saat kaçta dışarıda olacağıma karışmıyor. Annem, babam karışmıyor, sen kimsin geri zekalı!" dedi.

Emre Kınay yaşanan o kavganın ardından ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu. Kınay, Hakan Ural’a özel olarak yolladığı ses kaydıyla o gece yaşananları anlattı. Kınay açıklamasında "Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın... Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahriğe kapılmamalıydım."

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