Emret Komutanım'ın Şakir'i Bora Karakul, son haliyle şoke etti!

Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde 'Şakir' karakterine hayat veren genç oyuncu Bora Karakul, son haliyle şaşırttı. İşte Bora Karakul'un son hali:
Kamera önü oyunculuğu dışında, tiyatroyu hayatının merkezine koyan genç oyuncu Bora Karakul, son olarak Teşkilat dizisinde pilot rolüyle karşımıza çıktı.
Bora Karakul, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan Karakul'un ilk dizi projesi Emret Komutanım oldu. Ardından, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yaptı.
Teşkilat 2021
Cennetin Olmadığı Gün 2019
Değiştir Bakalım 2016
Sungurlar 2014-2015
Şefkat Tepe 2010-2014
Kendime İyi Bak 2014
Emret Komutanım: Şah Mat 2007
Emret Komutanım 2005-2008