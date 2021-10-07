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Emret Komutanım'ın Şakir'i Bora Karakul, son haliyle şoke etti!

07.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde 'Şakir Kartopu' karakterine hayat veren oyuncu Bora Karakul, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Şakir'i Bora Karakul, son haliyle şoke etti!

Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde 'Şakir' karakterine hayat veren genç oyuncu Bora Karakul, son haliyle şaşırttı. İşte Bora Karakul'un son hali:

Emret Komutanım'ın Şakir'i son haliyle şoke etti!

Emret Komutanım'ın Şakir'i son haliyle şoke etti!

Kamera önü oyunculuğu dışında, tiyatroyu hayatının merkezine koyan genç oyuncu Bora Karakul, son olarak Teşkilat dizisinde pilot rolüyle karşımıza çıktı.

Emret Komutanım'ın Şakir'i son haliyle şoke etti!

BORA KARAKUL KİMDİR?

Bora Karakul, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan Karakul'un ilk dizi projesi Emret Komutanım oldu. Ardından, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yaptı.

Emret Komutanım'ın Şakir'i son haliyle şoke etti!

BORA KARAKUL'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR:

Teşkilat 2021

Cennetin Olmadığı Gün 2019

Değiştir Bakalım 2016

Sungurlar 2014-2015

Şefkat Tepe 2010-2014

Kendime İyi Bak 2014

Emret Komutanım: Şah Mat 2007

Emret Komutanım 2005-2008

Emret Komutanım'ın Şakir'i son haliyle şoke etti!


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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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