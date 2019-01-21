En acı veda! Usta oyuncu Mesut Akusta annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ünlü oyuncu annesinin tabutunu defalarca öpüp gözyaşı döktü.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA OYUNCU KATILDI

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, dün saat 3 sıralarında hayatını kaybetmişti. Bugün Sare Akusta için, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mesut Akusta'nın yanı sıra oyuncu Nejat İşler ve çok sayıda oyuncu katıldı.

TABUTU DEFALARCA ÖPTÜ

Akusta, annesinin naaşının getirildiği cenaze aracından güçlükle indi. Ardından ünlü oyuncu annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutu defalarca öpen Akusta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu her ölümün erken olduğunu söyleyerek, "Anne annedir. 80 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa annedir. Böyle bir salgın hastalık. Soğuk algınlığı çıkamadı yoğun bakımdan. Salgından dolayı enfeksiyon kaptı" dedi.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada ünlü oyuncu uzun süre gözyaşı döktü. Sare Akusta'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Çamlık Mezarlığı'na defnedildi.

