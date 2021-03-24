En başında erkek sporu olan amigoluğun savaşla değişen ilginç tarihi!

Amigo takımlarına yurt dışındaki birçok spor müsabakasında sıklıkla rastlanıyor. Amigo takımları temelde takımlarını desteklemek ve taraftarı coşturmak için oluşturuluyor. Ancak amigo takımlarını tarihi günümüzdeki halinden farklı bir şekilde ilerlemiştir. Aslında amigoluk ilk ortaya çıktığında yalnızca erkekler amigo olabiliyordu. Ancak ilerleyen yıllarda işler bir hayli değişti. İşte amigoluğun zaman içerisinde uğradığı dönüşüm...

Amigo takımları özellikle yurt dışında oldukça popülerdir. Tuttuğunuz takımın her ne kadar taraftarı olsanız da amigo takımlarında yer almak kolay değildir. Kişiler bu takımlarda yer alabilmek için çeşitli elemelerden geçiyor. Aslında bu elemeler sırasında takımda yer alacak kişilerin çeşitli yetenekleri kontrol ediliyor.

Amigoculuk 19. yy’da ilk olarak ortaya çıktığında ismi “Tezahürrat lideri” olarka biliniyordu. Hatta ülkemizde de amigo kelimesi bu anlama gelecek şekilde “tribün lideri” tanımıyla kullanılıyor. 1898 yılında Minnesota Üniversitesi’nin futbol takımı zor günler geçiriyordu. Takım kaptanı sezon ortasında sakatlanarak maçlardan uzak kalmıştı. Takım kötü gidişinin üzerine bir maçta Johhny Campbell isimli bir öğrencinin eline magafon alarak taraftarlarını coşturmaya çalıştı. Campbell taraftarları yöneterek takımına destek oldu ve takım maçı kazandı. Bu olayın ardından Campbell amigo olarak anılmaya başlandı. Sonrasında ise amigoluk çoğu üniversitenin yalnızca erkek öğrencileri kabul ettiği bir dönemde başladı ve ilerledi. Amigonun taraftar ve takım üzerindeki etkisini görmeye başlayan birçok üniversite amigo takımları kurdu. Üniversitelerin karma eğitime geçmesiyle birlikte kadınlar amigo takımlarında aktif bir görev aldı ancak sayıları yok edecek kadar azdı.