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En başında erkek sporu olan amigoluğun savaşla değişen ilginç tarihi!

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır dizi ve filmlerde gördüğünüz amigo takımları özellikle Amerikan futbol takımlarını desteklemek için kullanılıyor. Yurt dışındaki ülkelerde liselerin, üniversitelerin hatta Amerikan ordusunun bile amigo takımı bulunuyor. Günümüzde “ponpon kız” olarak isimlendirilen amigoluğun tarihi serüveni ise bambaşkadır.

En başında erkek sporu olan amigoluğun savaşla değişen ilginç tarihi!

Amigo takımlarına yurt dışındaki birçok spor müsabakasında sıklıkla rastlanıyor. Amigo takımları temelde takımlarını desteklemek ve taraftarı coşturmak için oluşturuluyor. Ancak amigo takımlarını tarihi günümüzdeki halinden farklı bir şekilde ilerlemiştir. Aslında amigoluk ilk ortaya çıktığında yalnızca erkekler amigo olabiliyordu. Ancak ilerleyen yıllarda işler bir hayli değişti. İşte amigoluğun zaman içerisinde uğradığı dönüşüm...

Amigo takımları özellikle yurt dışında oldukça popülerdir. Tuttuğunuz takımın her ne kadar taraftarı olsanız da amigo takımlarında yer almak kolay değildir. Kişiler bu takımlarda yer alabilmek için çeşitli elemelerden geçiyor. Aslında bu elemeler sırasında takımda yer alacak kişilerin çeşitli yetenekleri kontrol ediliyor.

Amigoculuk 19. yy’da ilk olarak ortaya çıktığında ismi “Tezahürrat lideri” olarka biliniyordu. Hatta ülkemizde de amigo kelimesi bu anlama gelecek şekilde “tribün lideri” tanımıyla kullanılıyor. 1898 yılında Minnesota Üniversitesi’nin futbol takımı zor günler geçiriyordu. Takım kaptanı sezon ortasında sakatlanarak maçlardan uzak kalmıştı. Takım kötü gidişinin üzerine bir maçta Johhny Campbell isimli bir öğrencinin eline magafon alarak taraftarlarını coşturmaya çalıştı. Campbell taraftarları yöneterek takımına destek oldu ve takım maçı kazandı. Bu olayın ardından Campbell amigo olarak anılmaya başlandı. Sonrasında ise amigoluk çoğu üniversitenin yalnızca erkek öğrencileri kabul ettiği bir dönemde başladı ve ilerledi. Amigonun taraftar ve takım üzerindeki etkisini görmeye başlayan birçok üniversite amigo takımları kurdu. Üniversitelerin karma eğitime geçmesiyle birlikte kadınlar amigo takımlarında aktif bir görev aldı ancak sayıları yok edecek kadar azdı.

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Birinci Dünya Savaşı yıllarında hayatın her alanında olduğu gibi amigo takımları da değişmeye başladı. Erkekler savaşa katıldıkları için toplumda erkeklerin yerini kadınlar aldı. Kadınlar ev yaşamlarından ayrılarak fabrikalarda çalıştı ve toplumsal hayata katılım sağladı. “We Can Do It” posteri de tam olarak bu zamanlarda kadınların sosyal yaşama katılımını sağlamak için yapıldı. Erkeklerin cephelerde yer almasıyla birlikte amigo takımlarında kadınların sayısı arttı. Özellikle seyirciler arasında ve basında amigo kızların fiziksel çekiciliği spordan daha fazla vurgulandı. 1948’de ilk öğrenci amigo kampına 52 kız ve bir erkek katıldı. Ardından ise amigo takımları çoğunlukla kadınlardan oluşmaya başladı. Zaman içerisinde ise kız ve erkeklerin karma olarak amigo takımlarında yer almasına karar verildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında da özellikle Avrupa ülkelerinde öğrenciler arasında amigoluk oldukça popüler bir uğraştır. Günümüzde siyaset, müzik ve sahne dünyasında üne sahip olan birçok isim geçmişinde amigoluk yapmıştır. Gençlik yıllarında amigoluk yapan ünlü isimler arasında; ABD Başkanı George Bush, Dwight D. Eisenhower (ABD’nin 4. başkanı), Madonna, Lindsay Lohan, Michael Douglas, Jessica Simpson, Halle Berry, Sandra Bullock, Cameron Diaz, Meryl Streep, Paula Abdul, Calista Flockhart, Samuel L. Jackson,Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Sally Field sayılabilir.

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