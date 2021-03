En başında erkek sporu olan amigoluğun savaşla değişen ilginç tarihi!

Amigo takımları özellikle yurt dışında oldukça popülerdir. Tuttuğunuz takımın her ne kadar taraftarı olsanız da amigo takımlarında yer almak kolay değildir. Kişiler bu takımlarda yer alabilmek için çeşitli elemelerden geçiyor. Aslında bu elemeler sırasında takımda yer alacak kişilerin çeşitli yetenekleri kontrol ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında hayatın her alanında olduğu gibi amigo takımları da değişmeye başladı. Erkekler savaşa katıldıkları için toplumda erkeklerin yerini kadınlar aldı. Kadınlar ev yaşamlarından ayrılarak fabrikalarda çalıştı ve toplumsal hayata katılım sağladı. “We Can Do It” posteri de tam olarak bu zamanlarda kadınların sosyal yaşama katılımını sağlamak için yapıldı. Erkeklerin cephelerde yer almasıyla birlikte amigo takımlarında kadınların sayısı arttı. Özellikle seyirciler arasında ve basında amigo kızların fiziksel çekiciliği spordan daha fazla vurgulandı. 1948’de ilk öğrenci amigo kampına 52 kız ve bir erkek katıldı. Ardından ise amigo takımları çoğunlukla kadınlardan oluşmaya başladı. Zaman içerisinde ise kız ve erkeklerin karma olarak amigo takımlarında yer almasına karar verildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında da özellikle Avrupa ülkelerinde öğrenciler arasında amigoluk oldukça popüler bir uğraştır. Günümüzde siyaset, müzik ve sahne dünyasında üne sahip olan birçok isim geçmişinde amigoluk yapmıştır. Gençlik yıllarında amigoluk yapan ünlü isimler arasında; ABD Başkanı George Bush, Dwight D. Eisenhower (ABD’nin 4. başkanı), Madonna, Lindsay Lohan, Michael Douglas, Jessica Simpson, Halle Berry, Sandra Bullock, Cameron Diaz, Meryl Streep, Paula Abdul, Calista Flockhart, Samuel L. Jackson,Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Sally Field sayılabilir.