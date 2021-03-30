En büyük vajinalı model! Dövmelerini böyle sergiledi

Kendisine Mary Magdalene diyen 24 yaşındaki Kanadalı Instagram fenomeni ve striptizci vajina ve göğüs ameliyatlarından sonra şimdi de dövmelere merak sardı. Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için defalarca bıçak altına yatan Kanadalı striptizci, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda; Geçirdiği bir vajina operasyonu sırasında neredeyse öldüğünü söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

ESTETİKTEN SONRA DÖVMELERE MERAK SARDI

Estetik ameliyatlara ara veren Mary, bu sefer dövmelere merak sardı. Vücuduna sürekli bir şeyler yaptırma konusunda takıntılı olan 24 yaşındaki Mary Magdalene, tüm kalçasını kaplayan devasa bir dövme yaptırdı.

Model şimdiye kadar bir kaş kaldırma, üç burun ameliyatı, yanak ve dudak yağ transferleri, üç meme büyütme operasyonu, üç Brezilya popo kaldırma operasyonu ve çok sayıda dudak dolgusu yaptırdı. Instagram’da yarım milyona yakın takipçisi olan kadın, yeni yaptırdığı dövmesi hakkında çok mutlu olduğunu söyledi.

