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  4. Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, ilçe sağlık müdürlüğü harekete geçti…

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, ilçe sağlık müdürlüğü harekete geçti…

14.05.2024 09:05
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan olay ilçeyi karıştırdı. Bir grup İngiliz turist ölen yakınlarının küllerini kendi içlerinde düzenledikleri bir törenle denize döktü. Durumu görenler ise bu duruma tepki gösterdi. Ölmüş bir insanın küllerinin kıyıya bu kadar yakın bir şekilde denize atılmasının doğru olmadığı ifade edildi.

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, ilçe sağlık müdürlüğü harekete geçti…

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENİZDEN NUMUNE ALACAK

Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Marmaris cenaze turist kül deniz
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