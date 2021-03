En farklı Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | İşte anlamlı Emekçi Kadınlar Günü paylaşımları…

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

İŞTE EN FARKLI KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ “Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye’de ise 8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak adlandırılıyor. Birçok kesim tarafından kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel mesajlar, şarkılar ve sözler, her emekçi için büyük anlam ifade ediyor.

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!