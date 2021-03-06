En farklı Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | İşte anlamlı Emekçi Kadınlar Günü paylaşımları…

Türkiye’de ise 8 Mart ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak adlandırılıyor. Birçok kesim tarafından kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel mesajlar, şarkılar ve sözler, her emekçi için büyük anlam ifade ediyor. İŞTE EN FARKLI KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ



“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." "Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun." "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…" Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun! Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun! Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz… Onlar hayatımızın anlamı… Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun! Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun! Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun! Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun! Dünyaya bak ve gülümse. Sen olmadan, benim için hayat olmazdı. Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım! Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun! Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun! Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun! Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun! Sevgili anneciğim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun! Canım annem, ihtiyacım olduğu her an oradaydın. Her zaman bana rehberlik ettin ve bana doğru yolu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Ben gülümsediğimde benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim! Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun! DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART'TA KUTLANIYOR?



8 Mart 1857’de Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma şartları talep etti ve tekstil fabrikasında greve başladığını duyurdu. Polis de işçilere saldırınca, işçiler kendilerini fabrikaya kilitledi. Fabrikada yangın çıktı, işçiler de fabrika önüne konulan barikatları maalesef aşamadı. Çoğu kadın 129 kişi hayatını kaybetti. İşçilerin cenaze törenini 100 binden fazla insan katıldı. 6 – 27 Ağustos 1910’da Danimarkanın Kopenhag şehrinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857’deki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Öneri de oy çokluğuyla kabul edildi.