En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi'nin üzen hayat hikayesi! Bakın babasıyla neden görüşmüyor!

İzleyiciyi ekrana kilitleyen En Hamarat Benim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin yaşam öyküsü, duyanları hayrete düşürdü.

Annesi ve erkek kardeşiyle İstanbul Maltepe'de yaşayan Kadir Ezildi, hayatına dair eğlenceli anları sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Temizlik takıntısının, anne ve babası ayrıldıktan sonra ortaya çıktığını söyleyen Ezildi, henüz lise yıllarında başlayan temizlik aşkının, ruhuna iyi geldiğini dile getiriyor.

Kadir Ezildi, şöhret olmadan önce bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışıyordu ancak özverisi nedeniyle arşiv sorumlusu görevine yükseldi.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla gülmekten kırıp geçiren Ezildi, yapımcılar tarafından keşfedildi ve TLC'de yayınlanan 'Temizlik Avcıları' programını sunarak ekran macerasına başladı.

Ardından FOX TV'deki Temizlik Benim İşim yarışmasıyla adından söz ettirdi.

ŞAŞIRTAN HAYAT HİKAYESİ

Yeni sezona En Hamarat Benim yarışmasıyla giriş yapan ünlü sunucunun hayat hikayesi de, kişiliği kadar sıra dışı.

1995 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan Kadir Ezildi, Bayburtlu anne ve Konyalı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi.

Kadir Ezildi, babasının kendi ailesine düşkünlüğü nedeniyle, eşi ve çocuklarını ihmal ettiğini söylüyor.

Ünlü sunucu lise yıllarındayken, anne ve babası boşanma kararı aldı. Yaşadığı üzüntüyle başa çıkmak için kendisini temizliğe veren Ezildi, bir anda temizliği yaşam tarzı haline getirdi.

''SÜNNET ALTINLARIMIZI ARKADAŞINA VERDİ''

Kadir Ezildi, baba tarafından olan akrabalarını sevmediğini zaman zaman ekranlarda da dile getiriyor. Ezildi, yıllardır görüşmediği babasıyla ilgili şöyle bir sitemde bulunmuştu:

Babam 1999 yılında bizim sünnet altınlarımızı bozdurup hastanedeki arkadaşına borç vermişti. Hem de adam evindeki pencereyi yaptırsın diye vermiş borcu. Biz kenara atamadık o altınları, götürüp arkadaşına verdi. Babam çok severdi millete borç vermeyi. İyi niyetli bir adamdı evet ama onun yüzünden 20 yıldan fazladır hala kirada kalıyoruz. Şimdiye kadar 50 tane ev almıştık. Biz biriktirirdik, babam götürüp birilerine verirdi. Ben de insanlara yardım etmeyi seviyorum ama kenara da atıyorum. 10 kenara atıyorsam, 1 tane de yardım ediyorum. Şimdi yemiyorum içmiyorum ev alacağım diye para biriktiriyorum. Ben kimseye iyilik yapma demiyorum ama ardını düşünmen lazım. Babamla görüşmüyorum. Mutlu mu mutsuz mu bilmiyorum. Herhangi bir haber almıyorum kendisinden. Kardeşim Kerem de görüşmüyor.

ERKEK KARDEŞİNE AĞDA YAPIYOR

Temizlik takıntısı ve sempatik tavırları nedeniyle ünlenen Kadir Ezildi, kardeşi Kerem'i ağdasız eve sokmuyor. Tüylerin yere dökülmesinden nefret ettiğini söyleyen Ezildi, tedavi olmak istemediğini, bu şekilde mutlu olduğunu belirtiyor. Ezildi'nin annesi ise oğlunun bu takıntısı nedeniyle evlenemeyeceğini düşündüğü için üzülüyor.



