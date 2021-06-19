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En hızlı büyüyen 5G akıllı telefon satıcıları belli oldu

19.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Strategy Analytics’in en son raporu, Ocak – Mart dönemi için 5G telefon satışları hakkında gerçekleri ortaya koydu. Samsung (17 milyon sevkiyat) ve vivo (19,4 milyon), 2020’nin dördüncü çeyreğine kıyasla sırasıyla %79 ve %62 büyüyerek çeyrek bazında en büyük kazancı gören isimler oldu.

En hızlı büyüyen 5G akıllı telefon satıcıları belli oldu

Apple, 40,4 milyon toplam sevkiyatla liderliğini sürdürüyor ancak kaybetti geçen çeyreğin 52,2 milyon sevkiyatına kıyasla önemli bir zemin de kaybetmiş durumda. En iyi dört üretici listesini 21,5 milyon ile Oppo ve 16,6 milyon ile Xiaomi tamamlıyor. Samsung markasının yükselişi, Güney Kore, ABD ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde Galaxy S21 serisine yönelik büyük talep tarafından oluştu. Öte yandan vivo, Çin ve Avrupa’da güçlü satışlar gördü. Xiaomi ve Oppo ayrıca Çin ve Avrupa genelinde eve sağlam satış rakamları getirdi.

Akıllı telefon sektöründe rekabetler çok ciddi. Markalar her yeni telefonla birbirine fark atmaya çalışıyor. Samsung iyi bir rakam elde etse de Apple ne olursa olsun birinciliğini koruyor gibi. Durum böyle olsa da Apple, bu yıl tatil döneminde elde ettiği başarıyı tekrarlayamadı. Bir bütün olarak 5G akıllı telefon pazarı çeyrek bazında %6 büyüyerek toplamda 135,7 milyon sevkiyata ulaştı. 5G cihazlarına olan talep, Çin, ABD ve Batı Avrupa’nın en büyük sürüş pazarları olarak hizmet verdiği tüm bölgelerde doğal olarak hacim kazanıyor. Strategy Analytics, şimdiden yıl sonuna kadar 624 milyon 5G akıllı telefon sevkiyatı öngördüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
5G
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