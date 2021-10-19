Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. En ilginç düğün gelenekleri! Yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin vermeyen kabile: Tuija

En ilginç düğün gelenekleri! Yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin vermeyen kabile: Tuija

19.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik dünyanın farklı kültürlerindeki pek çok medeniyet için kutsal kabul edilen bir durumdur. İki kişinin hayatını birleştirdiği bu tören sırasında bazı topluluklarda gelin ve damat kadar aile bireyleri de söz sahibi olur. Sizler için bir hayli ilginç olarak kabul edilen Tuija kabilesinin düğün geleneklerini araştırdık.

En ilginç düğün gelenekleri! Yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin vermeyen kabile: Tuija

Dünyanın sayısız kültürel değeri içinde ilginç geleneklere rastlamak şaşırtıcı olmaz. İnsanlar evlilik öncesinde ya da sonrasında yaşadıkları toplumun ritüellerini yerine getirme eğilimi gösterir. Bu ritüeller kimi zaman diğer toplumlar için çok şaşırtıcı olabiliyor. İlginç geleneklere sahip olan kabilelerden bir tanesi de Tuija olarak kabul ediliyor. Geleneğe göre gelinlerin düğünde ağlaması gerekiyor ve yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin verilmiyor.

AĞLAMA PROVALARI YAPILIYOR

Çin’in Tujia toplumunda Türkiye’deki kına gecelerine benzer bir ritüel bulunuyor. Gelinlerin kendi düğünlerinde ağlaması gerekiyor. Ritüelin temelinde ise aile üyelerine gösterilen bir çeşit sevgi ve minnet yatıyor. Gelin ağlamadığında ise davetliler onun kötü yetiştirildiğini düşünüyor. Kadınlar farklı ses tonlarında ağlamayı tercih ediyor. Bu tonlama onların ne kadar mutlu olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

Gelinler, ağlama provalarına düğününden aylar önce başlıyor ve gecelerini sesli bir şekilde ağlayarak geçiriyorlar. 10 gün geçtikten sonra gelinin annesi ve diğer kadın akrabalar da bu uygulamaya katılıyor. Akan gözyaşları üzüntüyü değil, mutluluğu ve umudu sembolize ediyor.

DAMAT VE GELİN YALNIZ KALMIYOR

Düğünün sonrasında ise yeni evli çifte gelinin annesi eşlik ediyor. Bunun temel nedeni olarak ise gelinin kendisini kötü hissetmemesi ve çiftin yardıma ihtiyacının olduğunun düşüncesi yatıyor.

Evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri tamamen yasak olan ilginç kabile: Tidong KabilesiEvlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri tamamen yasak olan ilginç kabile: Tidong Kabilesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simpsonlar dizisinin her bölümünü izleyip gizli kehanetleri bulanlara 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) ödül verilecekSimpsonlar dizisinin her bölümünü izleyip gizli kehanetleri bulanlara 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) ödül verilecek
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Yağlı boya tabloları gibi! Bir gören bir daha gelmek istediYağlı boya tabloları gibi! Bir gören bir daha gelmek istedi
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir göğsü daha büyük kaldı! Görenler anlam veremedi

Bir göğsü daha büyük kaldı! Görenler anlam veremedi

Büyük ikramiye biletini kaybettiler! Milyonlar uçup gitti

Büyük ikramiye biletini kaybettiler! Milyonlar uçup gitti

Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...

Böyle ihanet görülmedi! Aynı evde yaşıyorlardı, damadıyla...

Milyonlar beğeniyor! İnsan kemiklerini satarak kazanıyor

Milyonlar beğeniyor! İnsan kemiklerini satarak kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Bakın mutluluğu nasıl buldu

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Bakın mutluluğu nasıl buldu

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.