En ilginç düğün gelenekleri! Yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin vermeyen kabile: Tuija

Dünyanın sayısız kültürel değeri içinde ilginç geleneklere rastlamak şaşırtıcı olmaz. İnsanlar evlilik öncesinde ya da sonrasında yaşadıkları toplumun ritüellerini yerine getirme eğilimi gösterir. Bu ritüeller kimi zaman diğer toplumlar için çok şaşırtıcı olabiliyor. İlginç geleneklere sahip olan kabilelerden bir tanesi de Tuija olarak kabul ediliyor. Geleneğe göre gelinlerin düğünde ağlaması gerekiyor ve yeni evli çiftin yalnız kalmasına izin verilmiyor.

AĞLAMA PROVALARI YAPILIYOR

Çin’in Tujia toplumunda Türkiye’deki kına gecelerine benzer bir ritüel bulunuyor. Gelinlerin kendi düğünlerinde ağlaması gerekiyor. Ritüelin temelinde ise aile üyelerine gösterilen bir çeşit sevgi ve minnet yatıyor. Gelin ağlamadığında ise davetliler onun kötü yetiştirildiğini düşünüyor. Kadınlar farklı ses tonlarında ağlamayı tercih ediyor. Bu tonlama onların ne kadar mutlu olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

Gelinler, ağlama provalarına düğününden aylar önce başlıyor ve gecelerini sesli bir şekilde ağlayarak geçiriyorlar. 10 gün geçtikten sonra gelinin annesi ve diğer kadın akrabalar da bu uygulamaya katılıyor. Akan gözyaşları üzüntüyü değil, mutluluğu ve umudu sembolize ediyor.

DAMAT VE GELİN YALNIZ KALMIYOR

Düğünün sonrasında ise yeni evli çifte gelinin annesi eşlik ediyor. Bunun temel nedeni olarak ise gelinin kendisini kötü hissetmemesi ve çiftin yardıma ihtiyacının olduğunun düşüncesi yatıyor.



