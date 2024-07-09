YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tatlı Tarifleri
    4. En kolay tatlı: Bisküvili pasta tarifi! Yedikçe yediren bisküvili pasta nasıl yapılır?

    En kolay tatlı: Bisküvili pasta tarifi! Yedikçe yediren bisküvili pasta nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.07.2024 15:02
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bisküvili pasta en kolay tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Az malzemeli olan bu tatlı hızlıca hazırlayabiliyor. Özellikle çocukların bayılarak tükettiği bisküvili pastayı yetişkinler de bir o kadar seviyor. Bu enfes pastanın yapımı için bisküvi ve kakaolu muhallebi bir cam kaba kat kat dizilerek yapılıyor. Bisküvili pasta yapımının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    En kolay tatlı: Bisküvili pasta tarifi! Yedikçe yediren bisküvili pasta nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç dilim 9
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon -

    Bisküvili pasta tarifini denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. En pratik ve lezzetli pastalardan biri olan bisküvili pastayı yediden yetmişe herkes severek tüketiyor. Peki, bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

    MALZEMELER

    • 2 paket bisküvi
    • 1 litre süt
    • 2 yemek kaşığı un
    • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
    • 1 bardak şeker
    • 3 yemek kaşığı kakao
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 paket vanilya
    • 80 gram çikolata
    • Üzeri için,
    • Yarım bardak Hindistan cevizi veya kakao

    TARİF

    • Kreması için bir tencereye süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu koyun ve sürekli karıştırarak pişirin.
    • Kaynayınca vanilyayı ekleyip ocağı kapatın.
    • Çikolatayı ve yağı ekleyin ve karıştırın.
    • Cam bir fırın tepsisine bisküvileri bir kat dizin.
    • Üzerine muhallebiden dökün.
    • Tüm bisküviler bitene dek işlemi tekrarlayın.
    • Kalan muhallebiyi üzerine dökün.
    • Üzerine Hindistan cevizi veya kakao dökün ve buzdolabında dinlenmeye bırakın
    • En az 2 saat soğuyan tatlınızı dilimleyerek servis edin.

    AFİYET OLSUN!
    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Şifa deposu: Gümüşhane'de kazanlar pestil için kaynıyorŞifa deposu: Gümüşhane'de kazanlar pestil için kaynıyor
    Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlarBinlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar
    Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!
    Anahtar Kelimeler:
    bisküvi pasta
    En Çok Okunan Haberler
    İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?

    İBB Tülay Makbule Garipoğlu'na indirimli ev mi sattı?

    Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

    Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

    Ayşe Ateş'ten zehir zemberek çıkış: Ulan müptezeller!

    Ayşe Ateş'ten zehir zemberek çıkış: Ulan müptezeller!

    TFF Başkanlık seçiminde Ali Koç sürprizi!

    TFF Başkanlık seçiminde Ali Koç sürprizi!

    Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

    Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

    F.Bahçe'de 5 dakikada 3 imza! Resmen açıklandı

    F.Bahçe'de 5 dakikada 3 imza! Resmen açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.