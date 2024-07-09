En kolay tatlı: Bisküvili pasta tarifi! Yedikçe yediren bisküvili pasta nasıl yapılır?

Bisküvili pasta tarifini denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. En pratik ve lezzetli pastalardan biri olan bisküvili pastayı yediden yetmişe herkes severek tüketiyor. Peki, bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

MALZEMELER 2 paket bisküvi

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

80 gram çikolata

Üzeri için,

Yarım bardak Hindistan cevizi veya kakao

TARİF Kreması için bir tencereye süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu koyun ve sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynayınca vanilyayı ekleyip ocağı kapatın.

Çikolatayı ve yağı ekleyin ve karıştırın.

Cam bir fırın tepsisine bisküvileri bir kat dizin.

Üzerine muhallebiden dökün.

Tüm bisküviler bitene dek işlemi tekrarlayın.

Kalan muhallebiyi üzerine dökün.

Üzerine Hindistan cevizi veya kakao dökün ve buzdolabında dinlenmeye bırakın

En az 2 saat soğuyan tatlınızı dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!





