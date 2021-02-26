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En küçük milyonerler! Ailesinin servetiyle doğuştan milyoner olan isimler!

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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En küçük milyonerler! Ailesinin servetiyle doğuştan milyoner olan isimler!

Çocukluk dönemi herkes için özel ve anlamlıdır. Bu yıllarda kendinizi genellikle çizgi film izlerken ya da ıyun oynarken hatırlarsınız. Peki milyoner olduğunuzu düşünmenizi rica etsek? Sanıyoruz ki işler o zaman bir hayli değişir. Servetleri boylarından büyük olan bu çocukları sizler için araştırdık. İşte karşınızda dünyanın en zengin çocukları...

Milyonerlerin sayısı günden günde artmaya devam ediyor. Dünyadaki en zengin insanlar kariyer, sanat, iş veya miras yoluyla kendileri için servet biriktiren kişiler olarak karşımıza çıkar. Genellikle yetişkinlerin listelerine denk gelmişsinizdir. Ancak ebeveynlerinin servetinden dolayı doğduğu andan itibaren milyoner olan sevimli isimleri de unutmamak gerekiyor.

WILLOW SMITH

willow

Will Smith ve Jada Pinkett Smith’in küçük çocukları olan Willow 5 milyon dolarlık servetiyle şimdiden popüler olmayı başardı. Bir pop müzik sanatçısı olarak tanınan Willow 2010 yılında yayınladığı ‘Whip My Hair’ şarkısı ile tanınmıştır ve o zamandan beri oldukça ünlüdür. 2011 yılında Jay-Z'nin plak şirketi Roc Nation'la anlaşma imzalayan en genç sanatçı olmuştur. Aynı zamanda bir oyunculuk kariyeri de bulunmaktadır. Çoğunlukla babasının yanında yardımcı rollerde oynamıştır.

JADEN SMITH

JADEN SMITH

Jaden Smith şu anda dünyanın en zengin çocukları arasındadır. Kendisi Will Smith’in oğludur ve babasının izinden giderek oyunculuk dünyasına adım atmıştır. 22 gibi genç bir yaşta endüstrideki diğer oyunculardan daha fazla başarı elde etmiştir. Kariyerine 2006 yılında babasının yanında rol aldığı 'The Pursuit of Happyness' isimli filmde aldığı rolle başlamıştır. O zamandan beri 1984 yapımlı 'Karate Kid' filminin yeniden yapımı ve 1951 yapımı 'The Day the Earth Stood Still'in yeni versiyonu gibi birçok filmde rol almıştır.

EMME VE MAXMILIAN MUNIZ

EMME

Emme ve Max ebeveynleri Marc Anthony ve Jenifer Lopez sayesinde dünyanın en zengin ikizlerindendir. Doğumlarından itibaren medya onları takip etmiştir ve hayranların dikkatini çekmişlerdir. Aynı zamanda Amerika'nın en sevilen artistlerinden biri olan Jennifer Lopez'in popülaritesi de ünlerine katkı sağlamıştır.

SURI CRUISE

SURI CRUISE

Suri zengin ebeveynleri Tom Cruise ve Katie Holmes sayesidne dünyanın en zengin çocuklarından biridir. Servetinin büyük bir bölümü ise ebeveynlerinden miras olarak kalmıştır. Servetine ek olarak sosyal medya ve paparazziler tarafından takip edilen Suri ünlü moda markalarının da gözdesi olmuştur.

BLUE IVY CARTER

carter

Amerika’nın en zengin çocuklarının başında Blue Ivy Carter gelmektedir. Blue Ivy hip-hop'un en tanınan çifti Beyoncé ve Jay-Z'nin çocuğudur. Servetinin 1 milyar doların üstünde olduğu tahmin edilmektedir ve gittikçe artmaktadır.

PHOEBE ADELE GATES

gates

Bill ve Melinda Gates’in en küçük çocuğu olan Phoebe, çoğunlukla medyada görünmeyen bir isimdir. 1 milyar dolardan fazla serveti olduğu düşünülen isim dünyanın en genç milyarderlerinden biridir.

PRENS GEORGE ALEXANDER LOUIS

PRENS

Dünyanın en zengin çocuğu şu anda 1 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle Prens George Alexander Louis'tir. 22 Temmuz 2013 tarihinde doğan Prens George aynı zamanda Cambridge Prensi George olarak da tanınmaktadır. Dünyanın en yeni ve genç milyarderleri arasında Prens George ilk sıradadır. Serveti bir kraliyet ailesinden olmasından kaynaklanmaktadır.

AXL JACK DUHAMEL

AXL JACK

Ünlü şarkıcı Fergie ve yakışıklılığıyla daima dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Josh Duhamel’in oğulları olan Axl Jack, ebeveynlerinin servetiyle milyoner çocuklar listesinde yerini almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates, Jay-Z,
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