Mynet Trend

En âlâ dizide böyle olay zinciri yok! Uygunsuz videosu çıkan Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tuncay Demirel'in şüpheli ölümüm araştırırken olayların odağındaki isim Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf geldi.

En âlâ dizide böyle olay zinciri yok! Uygunsuz videosu çıkan Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf

ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü semt pazarında kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. En büyük iki şüpheli isim ise müstehcen görüntüleri internete düşen eş Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin bey. Yasin bey canlı yayında ilk defa konuştu bakın ne itiraflarda bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldiMüge Anlı ile Tatlı Sert'te uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi

46 yaşındaki Tuncay Demirel 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da semt pazarında içinde karısı ile karısının erkek arkadaşının olduğu arabanın da karıştığı kazada şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ailesi ise olayın kaza değil kaza süsü verilmiş cinayet olduğunu iddia etti. En büyük iki şüphelisi ise Tuncay beyin eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-Cx5A.jpg

EŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ NASIL GÖRDÜ?

Nazife Demirel ile 20 yıllık evliliği olan Tuncay Demirel iş gereği şehir dışındayken eşinin internete müstehcen görüntüleri gördü. Tuncay bey görüntüleri gördükten sonra Afyonkarahisar'a döndü ve eşine görüntüleri sordu.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-hPBF.jpg
Eşi Nazife hanım ise Yasin'in zorla çalıştırdığını söyledi ve Yasin beyden şikayetçi oldu. Tuncay bey yeniden iş için şehir dışına çıktığı zaman Nazife hanım polis gidip şikayetini geri aldı. Şikayetin geri alındığını öğrenen Tuncay bey ise Afyonkarahisa'a geri döndü ve Nazife hanım ile kavga etti. Bu kavgadan sonra ise Nazife hanım evden ayrıldı. Asıl olaylar zinciri ise bundan sonra başladı.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-JASh.jpg

Bu kavgadan sonra evden ayrılan Nazife hanım sevgilisi Yasin beyin yanında kalmaya başladı. Kavgadan bir kaç gün sonra Tuncay Demirel 3 çocuğu ile birlikte Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Pazarda arabanın içinde eşi Nazife hanım ve yasak aşkı Yasin beyi gördü ve araç hızla oradan ayrılmaya çalışırken Tuncay bey arabanın üzerine atladı. Tuncay bey arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü ve hayatını kaybetti.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-EY1w.jpg

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Tuncay Demirel ağabeyi Nurettin Demirel ve aile bireyleri bu olayın kaza değil planlı bir cinayet olduğunu iddia etti. Olaydan sonra ifadeleri alınan Nazife Demirel ve Yasin beyin farklı ifadeleri ile dikkatleri üzerlerine çekti.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-EA4I.jpg

NAZİFE DEMİREL'DEN ARKA ARKAYA İTİRAF

Nazife Demirel geçen gün canlı yayına katılarak eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, Psikiyatriye gidip ilaç kullandığını ayrıca gece kulübünde eşinden haberli bir şekilde çalıştığını söyledi. Eşinin ise yaptığı işten haberi olduğunu iddia etti. Ortaya çıkan videolar içinde kimin paylaştığını bilmediğini ilk Yasin'den şüphelendiğini sonra ise onun yapmadığını düşündüğü için şikayetini geri aldığını açıklayarak bir çok iddiayı doğrulamıştı. Nazife hanım ayrıca evli iken Yasin beyle ilişkisi olduğunu da itiraf etmişti.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-uEqn.jpg

YASAK AŞK YASİN'DEN İTİRAF

Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü uygunsuz görüntüleri ise Yasin beyin sosyal medyasından paylaşıldığı ortaya çıktı. Olayların odağındaki isim Yasin bey ise canlı yayında açıklamalar yaptı.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-wUsf.jpg

Yasin bey canlı yayında katılarak "Nazife hanımla yaklaşık 5 yıldır birlikteliğimiz var. Seviyor muydum evet seviyordum ama olay şimdi çok farklı yerlere geldi. Gazinoda çalışmaya başladı sonra dayanamadım bende çalışmaya başladım. Ailesi bilmiyorlar diyor ama Tuncay her şeyi biliyordu.

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-dw9P.jpg

"PARA GELSİN DE NASIL GELİRSE GELSİN"

Köyde bir dilim ekmeğe muhtaçken Afyon'a geldi onca arabayı nereden aldı? Tuncay için para gelsin de nasıl gelirse gelsin umrunda değildi. Şu saatten sonra Nazife hanımla aramızda bir şey olacağını sanmıyorum.Aramıza cinayet girdi. Şu saatten sonra yan yana gelmek istemiyor.O görüntüleri kim çekti bilmiyorum. Siz değer verdiğiniz kişiye öyle bir şey yapar mısınız?"

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-fsI8.jpg

KAZA ANINDA NELER YAŞANDI?

Kaza anı ile ilgilide Yasin bey şu açıklamayı yaptı "Tam arabaya bindik şöför koltuğunda ben vardım parktan çıktım 1'den 2 ye aldım vitesi bir anda camdan bir yumruk geldi ve yapıştığını gördüm. Sileceklerden tutmadı camdan sıkı sıkıya Nazife hanımın yan tarafımdan tuttu bırakmak istemedi. Bırakmak istemeyince ise o sırada soldan gelen araba bize vurdu. Bizi 4-5 metre savruldu. Tuncay da bu iki araba arasına sıkıştı. Ben zaten Nazife ile her şeyi yaşıyorum neden Tuncay'ın hayatına kast edeyim? Zaten her şeyi yaşıyorum bu kadınla. Niye öldüreyim bu adamı."

muge-anli-nazife-demirel-tuncay-dem-gUR4.jpg
Bu açıklamalardan sonra olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu canlı yayında araştırılmaya devam edilecek.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Photoshop'la estetik yaptılarPhotoshop'la estetik yaptılar
Rol gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!Rol gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

En Çok Okunan Trend Haberler

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündeminde

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kölem olmak isteyen oldu!'

'Kölem olmak isteyen oldu!'

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a Photoshop'la estetik yaptılar

Photoshop'la estetik yaptılar

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlendi

Rol gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!

Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

Selin Şekerci söylediği şarkı ile mest etti

Selin Şekerci söylediği şarkı ile mest etti

Bella Thorne'dan üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'

Üstsüz poz! 'Kameradan utanan...'

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.