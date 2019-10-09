En âlâ dizide böyle olay zinciri yok! Uygunsuz videosu çıkan Nazife Demirel'in yasak aşkından itiraf

ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü semt pazarında kazada hayatını kaybeden 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. En büyük iki şüpheli isim ise müstehcen görüntüleri internete düşen eş Nazife Demirel'in yasak aşkı Yasin bey. Yasin bey canlı yayında ilk defa konuştu bakın ne itiraflarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi 46 yaşındaki Tuncay Demirel 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da semt pazarında içinde karısı ile karısının erkek arkadaşının olduğu arabanın da karıştığı kazada şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ailesi ise olayın kaza değil kaza süsü verilmiş cinayet olduğunu iddia etti. En büyük iki şüphelisi ise Tuncay beyin eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin. EŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ NASIL GÖRDÜ? Nazife Demirel ile 20 yıllık evliliği olan Tuncay Demirel iş gereği şehir dışındayken eşinin internete müstehcen görüntüleri gördü. Tuncay bey görüntüleri gördükten sonra Afyonkarahisar'a döndü ve eşine görüntüleri sordu.



Eşi Nazife hanım ise Yasin'in zorla çalıştırdığını söyledi ve Yasin beyden şikayetçi oldu. Tuncay bey yeniden iş için şehir dışına çıktığı zaman Nazife hanım polis gidip şikayetini geri aldı. Şikayetin geri alındığını öğrenen Tuncay bey ise Afyonkarahisa'a geri döndü ve Nazife hanım ile kavga etti. Bu kavgadan sonra ise Nazife hanım evden ayrıldı. Asıl olaylar zinciri ise bundan sonra başladı. Bu kavgadan sonra evden ayrılan Nazife hanım sevgilisi Yasin beyin yanında kalmaya başladı. Kavgadan bir kaç gün sonra Tuncay Demirel 3 çocuğu ile birlikte Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Pazarda arabanın içinde eşi Nazife hanım ve yasak aşkı Yasin beyi gördü ve araç hızla oradan ayrılmaya çalışırken Tuncay bey arabanın üzerine atladı. Tuncay bey arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü ve hayatını kaybetti. PLANLI CİNAYET İDDİASI Tuncay Demirel ağabeyi Nurettin Demirel ve aile bireyleri bu olayın kaza değil planlı bir cinayet olduğunu iddia etti. Olaydan sonra ifadeleri alınan Nazife Demirel ve Yasin beyin farklı ifadeleri ile dikkatleri üzerlerine çekti.

NAZİFE DEMİREL'DEN ARKA ARKAYA İTİRAF Nazife Demirel geçen gün canlı yayına katılarak eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, Psikiyatriye gidip ilaç kullandığını ayrıca gece kulübünde eşinden haberli bir şekilde çalıştığını söyledi. Eşinin ise yaptığı işten haberi olduğunu iddia etti. Ortaya çıkan videolar içinde kimin paylaştığını bilmediğini ilk Yasin'den şüphelendiğini sonra ise onun yapmadığını düşündüğü için şikayetini geri aldığını açıklayarak bir çok iddiayı doğrulamıştı. Nazife hanım ayrıca evli iken Yasin beyle ilişkisi olduğunu da itiraf etmişti. YASAK AŞK YASİN'DEN İTİRAF Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü uygunsuz görüntüleri ise Yasin beyin sosyal medyasından paylaşıldığı ortaya çıktı. Olayların odağındaki isim Yasin bey ise canlı yayında açıklamalar yaptı. Yasin bey canlı yayında katılarak "Nazife hanımla yaklaşık 5 yıldır birlikteliğimiz var. Seviyor muydum evet seviyordum ama olay şimdi çok farklı yerlere geldi. Gazinoda çalışmaya başladı sonra dayanamadım bende çalışmaya başladım. Ailesi bilmiyorlar diyor ama Tuncay her şeyi biliyordu.