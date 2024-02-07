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    En lezzetli makarna nasıl yapılır? İşte sırrı...

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    07.02.2024 12:38 | Son Güncelleme:
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    Makarna; tüm mutfaklarda pişen en pratik yemeklerden bir tanesi. Ancak lezzetli makarna pişirmenin de bazı püf noktaları var. İşte pişirdiğiniz makarnayı çok daha lezzetli bir hale getirecek ve pişirme alışkanlıklarını değiştirecek o harika mutfak sırları...

    Pratik yemek denilince ilk akla gelen yemeklerden bir tanesi elbette makarna. Sofraların adeta kurtarıcısı olan ve kısa sürede doyurucu bir lezzet ortaya koyan makarnayı pişirmenin de önemli püf noktaları var. Bazı ufak ipuçlarına dikkat ederek çok daha leziz ve tadına doyulmaz bir makarna hazırlamak mümkün. İşte sofralarınızı bir ziyafete dönüştürecek leziz makarna yapmanın sırrı...

    MAKARNA NASIL YAPILIR?

    Makarnanın en basit tarifiyle yapılışı; suda haşlanıp yağda kavurduktan sonra servise hazır hale getirmek olsa da en lezzetli makarnayı pişirmek için bazı püf noktaları var. Herkes tarafından çok fazla bilinmeyen bu yöntemleri uygulayarak tadına doyulmaz makarnalar pişirebilir ve artık bu püf noktalarından hiç vazgeçmek istemeyebilirsiniz.

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    Makarnanın haşlanmasından yağ ilavesine, süzülmesinden pişirileceği ateşe kadar pek çok farklı ayrıntı lezzete büyük oranda etki eder. Siz de bir yiyenin bir kez daha isteyeceği lezzetine doyulmaz makarnalar yapmak istiyorsanız püf noktalarını dikkatle inceleyebilirsiniz.

    EN LEZZETLİ MAKARNA NASIL YAPILIR? İŞTE 5 PÜF NOKTASI

    1. İDEAL BÜYÜKLÜKTE TENCERE SEÇMEK

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    Öncelikle uygun boyut ve genişlikte bir tencere seçmek önemlidir. Bu, makarnanın pişerken hem hamur olmasını önler, hem de birbirine yapışmadan eşit derecede yumuşamasını sağlar. Lezzetli bir makarna yaparken, çok derin olmayan ve geniş bir tencere tercih etmek en büyük yardımcınız olacak.

    2. SU KAYNADIKTAN SONRA TUZ İLAVE ETMEK

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    Yemeğin tadını belirleyen tuz oranının ayarlanması da oldukça önemli. Makarna yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de tuzun ne zaman ve nasıl eklenmesidir. Çoğu zaman sonucu fazla etkilemeyeceği düşünülse de, doğru anda eklenen tuz, makarnanın daha güzel bir kıvam almasını sağlar. Damak tadınıza göre tuz miktarını belirleyerek, su kaynadıktan sonra tencereye ekleyebilirsiniz. Ayrıca, makarnayı yeterli miktarda tuzlu suyla haşlamanın lezzeti artıracağı da bilinmeli. Tuzun makarnanın haşlanma sürecinde eklenmesi, aromasının makarnaya daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

    3. SUYA FAZLA YAĞ KOYMAMAK

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    Leziz ve ideal tekniklerle hazırlanmış bir makarnanın olmazsa olmazı, kıvamının dengesi ve yapışmamasıdır. Makarnayı haşlarken ara sıra karıştırıp, yapışmasını engelleyebilirsiniz. Eğer farklı yöntemler denemenize rağmen makarnalarınız hala yapışıyorsa, az miktarda yağ eklemeyi deneyebilirsiniz. Ancak, suya çok fazla yağ eklerseniz, en son ekleyeceğiniz sosun makarnanın yüzeyinden kayarak lezzetin bütünleşmesini engelleyebileceğini unutmayın. Ayrıca, fazla yağ ilave edilmesiyle beraber makarnanın artan kalorisi de dikkate alınmalıdır.

    4. YÜKSEK ATEŞTE VE TENCERE KAPAĞI AÇIK HALDE PİŞİRMEK

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    Tüm yemeklerin pişme süresi farklıdır, yani bazı yemekler kısık ateşte pişerken bazıları yüksek ateşte pişer. Makarna da mümkün olduğunca yüksek ateşte pişirilmesi gereken bir lezzettir. Böylece makarnalar hızlı bir şekilde pişerken formunu korur. Makarna pişirirken kısık ateş kullanmak ve tencerenin kapağını kapatmak, genelde düşünülenin aksine makarnanın hamurlaşmasına ve tadını kaybetmesine yol açar. Makarnaları tencereye koyarken suyun kaynıyor olmasına da dikkat etmek gerekir.

    5. MAKARNAYI SOĞUK SUDAN GEÇİRMEMEK

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    Makarna pişirirken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de makarnanın suyunu süzme aşamasında gerçekleşir. Soslu bir makarna yapmak istiyorsanız, makarnanın pişme suyunu sos için kullanabilirsiniz, böylece o lezzetli suyu da boşa harcamamış olursunuz. Ancak, makarnanızı ayrı bir yerde hazırlayacaksanız, haşlanmış makarnaları süzgeç yardımıyla süzdükten sonra ekstra olarak suyun altında tutmamalısınız. Makarna pişince üzerinde bir miktar nişasta bulunur ve bu nişasta, sos ile makarnanın daha kolay bir şekilde bütünleşmesini sağlar. Makarna süzüldükten sonra eğer suya tutulursa makarnaların nişasta miktarı azalır ve lezzeti daha yavan olabilir. Yalnızca makarna salatası yaparken makarnayı yeniden sudan geçirebilirsiniz.

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