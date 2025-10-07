En mutlu gününde bile vazgeçemedi: Düğününe projeksiyon kurdu, bakın ne izledi...

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde hafta sonu yapılan Hanifi ve Bahar Özkaya çiftinin düğününde dev bir projeksiyon kuruldu. Cumartesi günü oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi damadın isteği üzerine projeksiyona yansıtıldı.

HALAYLI DESTEK

Düğüne katılan misafirler, müzik ve halay sırasında maçı takip ederek takımlarına destek verdi. 1-1 sona eren derbinin izlendiği düğün renkli görüntülere sahne oldu. O anlar, misafirler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

‘HEM DÜĞÜNÜMÜZDE OYNADIK HEM MAÇI TAKİP ETTİK’

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen damat Hanifi Özkaya, düğününde maçı takip edebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Özkaya, “Amcam Galatasaraylı, dayım ise Beşiktaş taraftarıydı. Onların düğüne ilgi göstermeyip derbiyi takip ettiklerini görünce, kurduğumuz projeksiyona maçı yansıttım. Böylece hem onlar izleyebildi hem de ben düğünüm sırasında maçı takip edebildim. Tepkiler çok güzel oldu; bir yandan düğünde oynadık, bir yandan maçı takip ettik. Düğünümüz oldukça kalabalıktı ve çok güzel geçti. Hem derbiyi izledik hem de düğünümüzü yaptık, ortaya renkli görüntüler çıktı” dedi.

(DHA)