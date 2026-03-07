YEMEK

En sağlıklı içecekler açıklandı: Sudan sonra uzmanlar bunu önerdi

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan su tüketimi, vücudun dengesi için büyük önem taşıyor. Ancak suyun yanında tercih edilen içecekler de sağlık üzerinde önemli rol oynuyor. Beslenme uzmanları ve araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, insan sağlığına en fazla fayda sağlayan içecekler listelendi.

Sedef Karatay Bingül

Araştırma sonuçlarına göre sudan sonra insan sağlığına en fazla katkı sağlayan içecek yeşil çay oldu.

YEŞİL ÇAY LİSTENİN ZİRVESİNDE

Uzmanlar, yeşil çayın içeriğinde bulunan polifenoller ve güçlü antioksidanların hücreleri toksinlere karşı koruduğunu belirtti. Aynı zamanda bu bileşenlerin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Yeşil çayın kan damarlarını gevşeterek kalp krizi ve felç riskini azaltabileceği de vurgulanıyor. İçerdiği florür ve flavonoidler sayesinde diş ve kemik sağlığını destekleyen bu içecek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir.

NANE ÇAYI SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Listede yer alan bir diğer sağlıklı içecek ise nane çayı oldu. Uzmanlar, nane çayının antispazmodik özellikleri sayesinde kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Ayrıca sindirim sistemini rahatlatan etkisiyle bilinen nane çayı, özellikle şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların azaltılmasına katkı sağlayabilir.

KAHVE ÖLÇÜLÜ TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI

Araştırmada ölçülü tüketilen kahvenin de sağlık açısından bazı faydalar sağlayabileceği ifade edildi. Uzmanlara göre kahve, bilişsel fonksiyonları destekleyebilir ve zihinsel performansı artırabilir.

Bunun yanında bazı araştırmalar, düzenli ve kontrollü kahve tüketiminin bunama riskine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor.

BİTKİSEL VE HAYVANSAL SÜTLER DE ÖNERİLİYOR

Sağlıklı içecekler listesinde süt ve bitkisel süt alternatifleri de yer aldı. Yağsız sütün içerdiği kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemik sağlığını desteklediği belirtildi. Ayrıca kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Soya ve badem sütleri ise protein ve lif açısından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu içeceklerin kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve kalp sağlığı için iyi bir alternatif oluşturabileceğini belirtti.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE KARŞI UYARI

Uzmanlar, sağlıklı içeceklerin yanı sıra bazı içeceklerin tüketimi konusunda da uyardı. Özellikle kafelerde sıkça tercih edilen aromalı ve yüksek kalorili kahve çeşitleri ile enerji içeceklerinin yüksek şeker ve katkı maddesi içerebildiği belirtildi.

Ayrıca diyet ibaresi taşısa da asitli içecekler ve paketlenmiş meyve sularının da sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Bu nedenle içecek seçiminde mümkün olduğunca doğal ve katkısız seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor.

