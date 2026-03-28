En sağlıklı yağ belli oldu: Zeytinyağını tahtından etti!

Sağlıklı beslenme tutkunları için yapılan son araştırmalar, avokado yağının ısıya karşı zeytinyağından daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.

Yani yüksek sıcaklıkta pişirirken hem lezzeti hem de besin değerini korumak isteyenler için yeni favori yağ avokado yağı oluyor.

1. AVOKADO YAĞI: YÜKSEK ISIYA KARŞI KALKAN

Avokado yağı, yüksek duman noktası (yaklaşık 270°C) sayesinde kızartmalarda ve sotelemelerde güvenle kullanılabiliyor.

Faydaları: Kalp sağlığını destekler, kötü kolesterolü düşürür, antioksidan içerir.

Kullanım: Yüksek sıcaklıkta yemek pişirirken veya fırın yemeklerinde ideal.

2. ZEYTİNYAĞI: AKDENİZ MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ

Sızma zeytinyağı, hem lezzet hem de sağlık açısından öncelikli tercih. Ancak düşük-orta ısıda pişirmeye uygun.

Faydaları: Antioksidan ve E vitamini açısından zengin, kalp ve damar sağlığını korur.

Kullanım: Salatalarda, soslarda ve hafif sotelemelerde öne çıkar.

3. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI: TROPİK LEZZET VE ORTA ISI

Hindistancevizi yağı, düşük karbonhidratlı ve orta derecede ısıya dayanıklı bir seçenek.

Faydaları: Orta zincirli yağ asitleri içerir, enerji verir ve bağışıklığı destekler.

Kullanım: Orta ısıda pişirmeler ve tatlı tariflerinde tercih edilebilir.

4. FINDIK VE BADEM YAĞI: SALATALARA ÖZEL

Kuruyemiş yağları düşük duman noktasına sahip olduğu için genellikle soğuk yemeklerde ve soslarda kullanılır.

Faydaları: Antioksidan ve E vitamini deposu, kalp sağlığını destekler.

Kullanım: Salatalar, smoothie’ler ve soslarda ideal.

5. TEREYAĞI: LEZZETLİ AMA DİKKATLİ KULLANILMALI

Tereyağı, yoğun aromasıyla yemeklere lezzet katarken yüksek ısıda dikkatli kullanılması gereken yağlar arasında yer alıyor.

Düşük duman noktasına sahiptir, kolay yanabilir

A, D, E ve K vitaminleri içerir

Fazla tüketimi kolesterol açısından risk oluşturabilir

Kullanım önerisi: Orta ve düşük ısıda, özellikle kahvaltılık ve hafif pişirme işlemlerinde tercih edilmeli.

UZMANLARDAN ÖNERİ

Beslenme uzmanları, yağın tipi kadar kullanım şeklinin de önemli olduğunu vurguladı. Kızartmalarda yüksek duman noktasına sahip yağlar tercih edilmeli, soğuk yemeklerde ise lezzet ve besin değerini korumak için soğuk sıkım yağlar kullanılmalı.