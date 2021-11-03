En sevdiği hayvan olan kertenkeleye benzemek için sayısız ameliyat oldu! Yeni görüntüsü ürküttü

12 Haziran 1972 yılında doğan Erik Sprague, Amerikalı bir gösterisi sanatçısı olarak tanınıyor. Keskinleştirdiği dişleri, yeşil pullardan oluşan dövmeleri, çatallı dili, deri altı implantları ve yeşil mürekkepli dudakları dahil olmak vücut modifikasyonlarıyla tanınıyor. Sprague , 19 Haziran 2014'te İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Lo Show dei Rekoru setinde 'Kulak memelerinden en fazla ağırlık kaldırılan ve sallanan' resmi Guinness Dünya Rekoru'nu kazandı.

ASLINDA NORMAL BİR HAYATI VARDI

Dönüşümüne başlamadan önce oldukça sakin ve sıradan bir hayat süren Erik Sprague, Albany Üniversitesi’nde doktora yaptı. Akademisyenlik için başvurular yaptı. Üniversitede felsefe bölümünde okuduktan sonra mezuniyetiyle birlikte kendisini dönüştürmeye karar verdi. Çocukluğundan beri sürüngen hayvanlara özellikle kertenkelelere yoğun bir ilgi gösteren Erik Sprague, kendisini bir hayvana benzetmek istedi. Dönüşümü için kertenkeleyi seçen Erik Sprague, ilk olarak dövmeler yaptırarak başladı. Ardından ise ağız kısmında değişiklikler yaptı. Dilinin tam ortasında bir yarık oluşturdu ve dişlerini sivrileştirdi.



