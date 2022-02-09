En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

Eylül 2002 - 30 Aralık 2006 yılları arasında yayınlanan, 5 sezon boyunca ekranlarda kalan En Son Babalar Duyar dizisinin bir diğer unutulmaz ismi de 'Pelin' rolüne hayat veren Cansın Özyosun oldu. Gümüş, Seksenler, Hadi Be Oğlum gibi yapımlarda da rol alan Cansın Özyosun'un son hali şaşırttı.

İŞTE CANSIN ÖZYOSUN'UN SON HALİ

İzmir'de 18 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Cansın Özyosun 45 yaşındadır. Özyosun, son haliyle gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcısı Özyosun'un son fotoğrafları dikkat çekti. 45 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden beğeni mesajları aldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapım ile ekranlara gelen Özyosun Küçük Ağa, Deli Gönül, Mayıs Kraliçesi, Melekler Korusun gibi projelerde de rol aldı. Özyosun profesyonel oyunculuğa, En Son Babalar Duyar dizisi ile başladı.

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