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  4. En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

09.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansın Özyosun, bir zamanlara damga vuran En Son Babalar Duyar dizisinde 'Pelin' rolü ile akıllara kazındı. En Son Babalar Duyar'ın ardından oyunculuk kariyerine birkaç yapımla daha devam eden Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı!

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

Eylül 2002 - 30 Aralık 2006 yılları arasında yayınlanan, 5 sezon boyunca ekranlarda kalan En Son Babalar Duyar dizisinin bir diğer unutulmaz ismi de 'Pelin' rolüne hayat veren Cansın Özyosun oldu. Gümüş, Seksenler, Hadi Be Oğlum gibi yapımlarda da rol alan Cansın Özyosun'un son hali şaşırttı.

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

İŞTE CANSIN ÖZYOSUN'UN SON HALİ

İzmir'de 18 Temmuz 1976'da dünyaya gelen Cansın Özyosun 45 yaşındadır. Özyosun, son haliyle gündeme geldi.

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

Sosyal medya kullanıcısı Özyosun'un son fotoğrafları dikkat çekti. 45 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden beğeni mesajları aldı.

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapım ile ekranlara gelen Özyosun Küçük Ağa, Deli Gönül, Mayıs Kraliçesi, Melekler Korusun gibi projelerde de rol aldı. Özyosun profesyonel oyunculuğa, En Son Babalar Duyar dizisi ile başladı.

En Son Babalar Duyar Mustafa'nın aşkı Pelin karakteri Cansın Özyosun'un son halini görenler tanıyamadı! İşte Cansın Özyosun'un şaşırtan değişimi

CANSIN ÖZYOSUN DİZİLERİ

  • Seksenler (TRT 1, 2020-günümüz)
  • Deli Gönül (FOX - 2017)
  • Mayıs Kraliçesi (Show TV - 2015)
  • Küçük Ağa (Kanal D - 2014)
  • Görüş Günü Kadınları (FOX - 2013)
  • Hayatımın Rolü (Star TV - 2012)
  • Yer Gök Aşk (FOX - 2011)
  • Kılıç Günü (Atv - 2010)
  • Melekler Korusun (Show TV - 2009)
  • İzmir Bilir Ya - (Aslı Güngör video klip)
  • Genco (Kanal D - 2008)
  • Gümüş (Kanal D - 2007)
  • Daha Neler (Show TV - 2006)
  • Kadın Her Zaman Haklıdır (TV8 - 2005)
  • Kapıları Açmak (Kanal D - 2005)
  • Çocuklar Duymasın (TGRT - 2002)
  • En Son Babalar Duyar (TRT 1 ve Star TV - 2002)
  • Bücür Cadı (Star TV - 1999)
  • Eltiler (TGRT - 1997)
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