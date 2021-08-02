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En trajik aşk hikayesi! ‘Kadın koca’ olarak isimlendirilen Mary Hamilton’un hikayesi hüzünlendirecek

02.08.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18.yüzyılın ortalarında ‘kadın koca’ olarak bilinen bir kavram ortaya atıldı. Kadın kocalar bu yüzyılda meyhane işletiyor, tersane yönetiyor ve yazarlık yapabiliyordu. Aslında toplumun birçok noktasında bu terimle ifade edilen kişiye rastlamak mümkündü. Ancak işler aşka ve evliliğe geldiğinde ‘kadın kocalar’ bir hiç olarak kabul edildi. Hatta Mary Hamilton, tarihin en trajik aşk hikayelerinden birinin kahramanı olarak karşımıza çıktı.

En trajik aşk hikayesi! ‘Kadın koca’ olarak isimlendirilen Mary Hamilton’un hikayesi hüzünlendirecek

‘Kadın koca’ kavramı ilk olarak 1746 yılında İngiltere’de kullanılmaya başlandı. Bu kavram atanmış cinsiyeti kadın olan ancak kendilerini erkek gibi hissederek ona göre yaşayan insanları tanımlıyordu. İngiliz oyun yazarı Henry Fielding, 1746 yılında “The Female Husband” isimli bir deneme yazarak trans bireylerin hayatlarına dikkat çekti. Böylece kadın koca kavramı kısa bir sürede popüler hale geldi. Aslında Fielding’in denemesi Charles Hamilton ve eşi Mary Price’in gerçek hayatını anlatıyordu. İşte sizler için tarihe ve tüm toplumsal kalıplara meydan okuyan bu aşk hikayesini araştırdık.

Yazılanlara göre Mary Hamilton önce George Hamilton, sonra da Charles Hamilton adını aldı. Charles, dışadönük, çekici ve zeki bir trans bireydi. Kadın olarak doğmuştu ancak cinsiyetini erkek olarak tanımlıyordu. Charles Hamilton ve Mary Prince, birbirlerini gördükleri anda muhteşem bir çekim hissettiler. Genç aşıklar tanıştıktan kısa bir süre sonra evlendiler. Ancak ilişkileri planladıkları gibi gitmedi. İngiliz mahkemesi Charles’ı dolandırıcılıktan suçlu buldu. 6 ay hapis cezasına ek olarak kamusal alanda kırbaçlanma cezası aldı. Tüm İngiltere kısa bir sürede Charles’ın aldığı cezayı duymuştu. Ancak kendini, cinsiyet kimliğine ait hissetmeyen bireyler gizlenerek de olsa yaşamaya devam etti.

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