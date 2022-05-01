En yakın arkadaşını pusuya düşürdü! Arkadaşı öldüresiye dövülürken o kameraya kaydediyordu

Tremillo’nun annesinin ifadesine göre, kızı Maya Tremillo 17 yaşındaki en yakın arkadaşı Ahliah Vestal tarafından geç saatlerde ödünç aldığı ayakkabıyı getirmek üzere parka çağırıldı. Maya parka vardığında Ahliah’nın arabasına doğru yürürken Savannah Walker tarafından vahşi bir saldırıya uğradı.

Arabadan atlayıp genç kızın üstüne atlayan Savannah onu öldüresiye döverken yakın arkadaşı Ahliah ise bu anları kameraya alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Kaçmaya çalışsa da başaramadı ve ciddi yaralar aldı. Annesi Kross’un iddiasına göre kızı Maya daha önce de tehditler alıyordu. Hatta kısa süre önce taciz ve tehdit gerekçesiyle polise şikâyette bile bulunmuştu. Ancak suç işlenemediği gerekçesiyle şikayetleri dikkate alınmamıştı.

KAVGANIN NEDENİ BİR ERKEK

Kross’un ifadesine göre kavganın nedeni bir erkekti. Acılı anne, kızı Maya’nın çok travmatize, depresif ve duygusal olduğunu belirtti. Kızı için oldukça endişeli olduğunu belirten Kross, Walker'ın öfke sorunları için danışmanlık almasını ve kızların bir daha böyle bir şey yapmamalarını sağlayacak bir sonuç olmasını umduğunu söyledi.

OKUL DA DİSİPLİN CEZASI VERECEK

Şimdi polisler Ahliah’nın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri inceliyor ve soruşturmaya devam ediyor. Tremillo ise hastanede ayak bileğindeki zedelenme ve geçirdiği beyin sarsıntısı için tedavi görüyor. Hem Walker hem de Vestal olaydan kısa bir süre sonra tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldılar. Okulları olan Clifton Lisesi'nde ise olay esnasında orada bulunan ve izleyen öğrencilere disiplin cezası vereceği bildirildi.

Yakında liseden mezun olması beklenen Maya, muhtemelen son sınıfını evden bitirecek.



