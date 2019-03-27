Mynet Trend

Denizkızı heykellerine bluz giydirildi

BBC BBC
27.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir eğlence parkındaki iki dev denizkızı heykeline, göğüslerini örtmek için altın rengi askısız bluz giydirildi.

Denizkızı heykellerine bluz giydirildi

Park yetkilileri, kararın "doğu değerlerine" uygun olarak alındığını söyledi.

1966'da açılan ve uluslararası turnuvaların düzenlendiği golf sahaları, oteller ve tema parkıyla Güney Doğu Asya'nın en büyük entegre turizm tesisi olan Ancol Dremland'de denizkızı heykelleri yıllardır orijinal halleriyle sergileniyordu.

'BİZ DOĞULU İNSANLARIZ VE KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLANI YAPTIK'

Park Sözcüsü Rika Lestari, heykellere dore kumaştan bluz giydirme kararını kimsenin baskısıyla almadıklarını söyledi. Lestari, "Amacımız Ancol'ü aileler için uygun bir yer haline getirmek. Biz doğulu insanlarız. Doğu kültürümüz var. Bu kültüre uygun olmayan bir şeyi uygun hale getirdik. Bu bir algı meselesi. İyi bir şeyse neden yapmayalım?" dedi.

Bazı ziyaretçilerin bluzlerini sürekli aşağı çekmesi nedeniyle heykellerin bir süre sonra parkın daha tenha bir köşesine taşındığı belirtiliyor.

Muhafazakâr değerleriyle bilinen Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi.


PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Seyir halinde uyudu böyle kaza yaptıSeyir halinde uyudu böyle kaza yaptı
"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçakladı"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya deniz kızı heykel BLUZ Cakarta

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koltuk altını koklatarak para kazanıyor!

Koltuk altını koklatarak para kazanıyor!

İstanbul’da 10 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi!

İstanbul’da 10 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi!

Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi

Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi

Seyir halinde uyuyakalan sürücünün hayatına mal olan kaza kamerada

Seyir halinde uyudu böyle kaza yaptı

"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçakladı

"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçakladı

Sokak köpeği parkta oynayan çocuklara saldırdı

Parkta oynayan çocuklara saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.