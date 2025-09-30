Mynet Trend

Endonezya kabusu yaşıyor! Yatılı okul binası çöktü... Enkaz altında çok sayıda çocuk var: Bazılarının cansız bedenleri görünüyor

Endonezya büyük bir faciayla karşı karşıya kaldı. Tadilat yapılan bir yatılı okul binası çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu ve bazılarının cesetlerinin göründüğü belirtildi. Öte yandan tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü iddia edildi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

102 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ENKAZ ALTINDA 65 KİŞİ VAR

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

ENKAZ ALTINDA CESETLER GÖRÜNÜYOR

Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Jakarta Globe sitesinin haberine göre, ulusal arama ve kurtarma ajansı ekipleri, olayda en az 3 kişinin öldüğünü teyit etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), 102 kişinin tahliye edildiğini, en az 77 yaralı öğrencinin Sidoarjo'daki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
