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  4. Endonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Endonezyalı adamın cansız bedeni 13 metrelik dev timsahın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

01.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Batı Papua eyaletindeki Teluk Bintuni bölgesinde yaşayan Yeniman Bernard isimli bir inşaat işçisi 13 metre uzunluğundaki devasa timsahın midesinden çıkartıldı.

Endonezya’nın Batı Papua eyaletindeki Teluk Bintuni bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yeniman Bernard isimli bir inşaat işçisinin kaybolmasında şüphelenen yakınları en son bölgedeki bir nehrin kenarında görüldüğünü söyleyerek arama çalışmalarına başladı.

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Bintuni Körfezi’nin kenarında yapılan arama çalışmalarında Bernand’ın yakınları karnı şiş bir timsahı fark etti ve onu yüzeye çıkartmak için insanüstü bir çaba gösterdi. Gönüllüler tarafından yakalanan timsahın midesi açıldığında çürüyen bir insan cesedi bulundu.

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“CESEDİ SAĞLAM DEĞİLDİ”

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Bintuni Polis Şefi Lukas Resihol Limborg timsahın karnındaki şişkinlikten şüphelenerek operasyona başladıklarını ifade etti. Timsahı karaya çıkartmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Limborg, “Timsah yakalandıktan sonra karaya çıkarıldı. Timsahın midesindeki şişkinlikten dolayı adamı yediğini düşündük. Memurlar bir bıçak yardımıyla timsahın karnını kesti. Timsahın içindeki kurbanın aradığımız kişi olduğunu teyit ediyoruz. Kurbanın cesedi sağlam değildi.” dedi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

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Meslektaşları Bernard’ın bir okul şantiyesinde çalıştıktan sonra serinlemek için gölde yüzdüğünü söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerinde ise Bernard’ın suda yardım çığlıkları attıktan iki dakika sonra gölün yüzeyinde kaybolduğu ifade edildi. Timsahın midesinde bulunan kemik parçaları kimlik tespiti için bir kovaya konularak hastaneye götürüldü. Hastanedeki incelemenin sonucunda ise kemik parçalarının ailesine teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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