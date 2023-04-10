Endüstri Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üretim ve üretim süreçlerinin planlanması ile ilgilenen meslek dalına endüstri mühendisliği denir. Bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren bu meslek, üniversitelerde bölüm olarak okutulur. Bu sayede öğrenciler, üretimin olduğu her alanda profesyonel bir şekilde çalışabilir. Endüstrinin giderek öneminin arttığı çağımızda, endüstri mühendisliği mesleği de oldukça önemlidir. Verimli bir üretim sistemi elde etmek için endüstri mühendisliğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle pek çok öğrenci, önü açık olan endüstri mühendisliği bölümünü tercih eder.
Endüstri mühendislerinin iş tanımı oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Üretim sürecine dair önemli yükümlülüklere sahiptirler. Endüstri mühendisleri ne iş yapar sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir:
Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin pek çok iş olanağı vardır. Hem devlet kurumlarında hem de özelde iş bulma konusunda avantajlıdırlar. Üretim süreçleri ile ilgilenen bir meslek dalı olduğu için üretimin olduğu her alanda endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulur. Özellikle fabrikalarda endüstri mühendisleri çok önemli görevlere sahiptir. Endüstri mühendisleri üretim sektöründe, pazarlama ve satış departmanında, araştırma ve geliştirmede, bilişim sektöründe, finans sektöründe, proje yöneticisi ve danışmanı olarak, eğitim sektöründe, hizmet sektöründe çalışabilir.
Endüstri mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Hemen her sektörün çeşitli departmanlarında yer alabilirler. Üretimde verimlilik elde etmek için hayati öneme sahiptirler. Endüstri mühendislerinin çalışabileceği yerler arasında şunlar sayılabilir:
Para, bilgi, entegre insan, enerji, ekipman ve malzeme sistemleri geliştiren ve uygulayan, karmaşık süreçlerin, organizasyonların ve sistemlerin optimizasyonu ile ilgilenen mühendislik dalına endüstri mühendisliği adı verilir. Makine, ham madde, iş gücü ve para gibi sınırlı kaynakları kullanarak üretim modeli tasarlamayı konu alır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, üretim modelleri ve üretimde rekabet gücünün önemini öğrenir. Aynı zamanda öğrenciler, üretim ve üretim modelleri hakkında bilgi edinerek üretim tasarımı ve planlaması yaparlar. Endüstri mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler pek çok dersten sorumlu olur. İlk iki yıl daha çok mühendislik dersleri alırken son iki yılda endüstri ağırlıklı dersler alırlar. Endüstri mühendisliği bölümü dersleri arasında şunlar vardır:
Endüstri mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültesinde yer alan lisans programlarından biridir. Yani 4 yıllık eğitim süresi söz konusudur. Bazı üniversitelerde hazırlık da vardır ve bu süre 5 yıla çıkar. 8 dönemlik eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, endüstri mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Staj gibi mezuniyet koşullarını yerine getiren ve diğer durumlara da uygun olan öğrenciler, bölümden endüstri mühendisi unvanı alarak mezun olabilir ve çalışmaya başlayabilir. Kendini geliştirmek isteyen kişiler ise yüksek lisans ve doktora gibi üst programlarda da endüstri mühendisliği bölümünü bulabilir. Bu sayede endüstri alanında uzmanlık elde edebilir ve o şekilde sektöre girebilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, akademide kalma yolunda da ilerleyebilir.
Endüstri mühendisliği bölümü okuyan kişiler için kamuda pek çok iş imkanı vardır. Devlet kurumlarında üretim yapılan tüm alanlarda endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulur. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek ilgili puan türünde yeterli puan alan endüstri mühendisliği mezunları, istedikleri kamu kurumu ve departman için tercihte bulunabilir. Atandıktan sonra bu kurumlarda işe başlayabilirler. Endüstri mühendislerinin çalışabileceği devlet kurumları arasında şunlar yer alır:
Özel sektörde çalışmak isteyen endüstri mühendisleri pek çok alanda iş bulabilir. Üretim yapıldığı bir sürü özel firma vardır. Bu firmalar endüstri mühendislerine ihtiyaç duyduğu için iş bulma konusunda endüstri mühendisleri avantajlıdır. Özel sektörde çalışmak için endüstri mühendisleri diplomaları ile birlikte ilgili şirkete gidip pozisyona başvuruda bulunabilirler. İşe başlamak için mülakatı geçip kabul edilmeleri yeterlidir. Tekstil, otomotiv, lojistik, maden ve metal sanayi, kimya, gıda, eğitim, sağlık, turizm, telekomünikasyon, elektrik, elektronik, danışmanlık, bilişim, finans, imalat, enerji vb. sektörler endüstri mühendislerinin çalışabileceği özel sektör alanlarıdır.