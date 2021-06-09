Enes Batur’dan anlamlı hareket! | Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında?

Özellikle YouTube’da çektiği videolar ile ünlenen Enes Batur, sosyal medyada adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında bulunuyor. Çektiği videolar ile milyonlarca aboneye sahip olan Batur, daha sonra şarkı çıkararak müzik piyasasına da girmiştir. Aynı zamanda Batur’un iki sinema filmi de bulunmaktadır.

ENES BATUR’DAN ANLAMLI JEST!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Enes Batur, Batman’a giderek 4 yıl önce şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulu ziyaret etti.

Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okula Robotik Kodlama Sınıfı yaptıran Enes Batur, yaptığı açıklamada “Hayatımın en anlamlı günüydü” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Batur’un Batman’daki bir hayranından aldığı mektuptan etkilenerek böyle bir girişimde bulunduğu anlaşıldı.

Yeğenlerinin Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulda öğrenci olduğunu dile getiren kişi, okuldaki öğrencilerin en büyük hayalinin Robotik Kodlama Sınıfı olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine ise Enes Batur, Batman’a giderek okula Robotik Kodlama Sınıfı yaptırdı.