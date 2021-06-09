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Enes Batur’dan anlamlı hareket! | Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında?

09.06.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube’da çektiği videolar ile üne kavuşan Enes Batur, kendine ait kanalında küçük yaştaki çocuklar için videolar çekiyor. Enes Batur, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Batman’da bir okula giderek Robotik Kodlama Sınıfı yaptırdığını ifade etti. 23 Şubat tarihinde hayranından gelen mektup üzerine harekete geçen Batur, okuldaki öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi.

Enes Batur’dan anlamlı hareket! | Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında?

Özellikle YouTube’da çektiği videolar ile ünlenen Enes Batur, sosyal medyada adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında bulunuyor. Çektiği videolar ile milyonlarca aboneye sahip olan Batur, daha sonra şarkı çıkararak müzik piyasasına da girmiştir. Aynı zamanda Batur’un iki sinema filmi de bulunmaktadır.

ENES BATUR’DAN ANLAMLI JEST!
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Enes Batur, Batman’a giderek 4 yıl önce şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulu ziyaret etti.

Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okula Robotik Kodlama Sınıfı yaptıran Enes Batur, yaptığı açıklamada “Hayatımın en anlamlı günüydü” dedi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Batur’un Batman’daki bir hayranından aldığı mektuptan etkilenerek böyle bir girişimde bulunduğu anlaşıldı.

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Yeğenlerinin Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulda öğrenci olduğunu dile getiren kişi, okuldaki öğrencilerin en büyük hayalinin Robotik Kodlama Sınıfı olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine ise Enes Batur, Batman’a giderek okula Robotik Kodlama Sınıfı yaptırdı.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

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2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri istenildi. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.

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Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

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Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

REKLAM EVLİLİĞİ!

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Enes Batur, 2017 yılından 2018 yılına kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini, filminin reklamı için olduğunu açıkladı. Enes Batur'un daha sonra Ecenaz Üçer ile sevgili olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Batman Enes Batur
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