MAGAZİN

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik sorusuna yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 00:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşan Ener Batur bir takipçisinin “Filmde mi evleniyorsun? Doğru söyle bunlar film sahnesi mi ?” sorusunu yanıtladı.

21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği haberle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğaflarını ve davetiyesini paylaşmıştı.

Ancak takipçileri Batur'un evlendiğine inanmadı. Batur'un yeni filminin çekimlerinden bir sahne olduğunu iddia eden takipçileri de oldu.

Düğün fotoğraflarını paylaşan Enes Batur bir takipçisinin "Filmde mi evleniyorsun? Doğru söyle bunlar film sahnesi mi?" sorusunu yanıtladı. Enes Batur merak edilen sorulara yanıt verdi! Instagram hesabından sorulara yanıt veren ünlü fenomen evlilik sorusu üzerine, “Tabi ki filmde öyle bir sahne yok” yanıtını verdi.

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