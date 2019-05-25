Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik sorusuna yanıt!

21 yaşındaki Youtuber Enes Batur verdiği haberle takipçilerini şaşırmıştı. Evlendiğini duyuran Batur, nikah fotoğaflarını ve davetiyesini paylaşmıştı.

Ancak takipçileri Batur'un evlendiğine inanmadı. Batur'un yeni filminin çekimlerinden bir sahne olduğunu iddia eden takipçileri de oldu.

Düğün fotoğraflarını paylaşan Enes Batur bir takipçisinin "Filmde mi evleniyorsun? Doğru söyle bunlar film sahnesi mi?" sorusunu yanıtladı. Enes Batur merak edilen sorulara yanıt verdi! Instagram hesabından sorulara yanıt veren ünlü fenomen evlilik sorusu üzerine, “Tabi ki filmde öyle bir sahne yok” yanıtını verdi.





