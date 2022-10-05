Masraf eş anlamlısı nedir? Masraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Masraf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ṣrf" kökünden türeyen "maṣraf" kelimesi harcama, gider anlamlarını karşılar. Türkçede de benzer bir anlamla kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre masraf kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Harcanan para, gider

Bir şeyin yapımında kullanılan gereç, harç

Masraf kelimesi atasözleri ve deyimlerde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Örnek ifadeler vermek gerekirse:

Masraf etmek

Masraf kapısı açmak

Masrafa girmek

Masraf etmek

Masraf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede eş anlamlılık diğer dillerde görülen eş anlamlılık kadar kesin çizgilere sahip değildir. Kelimeler kullanıldıkça ihtiyaca ve şartlara göre çeşitli değişimler yaşar. Bu noktada kelimelerin anlamları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden Türkçede eş anlamlılıkta, kelimelerin tam olarak aynı anlamı karşıladıklarından bahsetmek söz konusu olmayabilir. Kelimeler genel olarak benzer ya da aynı anlamlara gelebilir.

Masraf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde masraf yerine kullanılabilir. Masrafın eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Gider

Harcama

Sarfiyat

Harç

Masrafın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Masraf ve masraf eş anlamlısı kelimelerle kurulan örnek cümleler:

Düğün için çok masrafa girmişler.

Al işte! Bir masraf kapısı daha açıldı.

Bu evin giderleri gün geçtikçe daha da artıyor.

Ben davet ettiğim için bütün harcamaları kendi kartımdan çektim.

Nasıl olur da hiç tanımadığı insanlar için bu kadar zahmet ve masrafa girer ki?

Okul harcını ödeyebilmek için tüm yaz kafede çalıştı.

İş yerinde sarfiyat konusunda hiçbir detay konuşmamışlardı.



