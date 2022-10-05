Masraf eş anlamlısı nedir? Masraf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Masraf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ṣrf" kökünden türeyen "maṣraf" kelimesi harcama, gider anlamlarını karşılar. Türkçede de benzer bir anlamla kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre masraf kelimesinin anlamı şu şekildedir:
Masraf kelimesi atasözleri ve deyimlerde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Örnek ifadeler vermek gerekirse:
Türkçede eş anlamlılık diğer dillerde görülen eş anlamlılık kadar kesin çizgilere sahip değildir. Kelimeler kullanıldıkça ihtiyaca ve şartlara göre çeşitli değişimler yaşar. Bu noktada kelimelerin anlamları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden Türkçede eş anlamlılıkta, kelimelerin tam olarak aynı anlamı karşıladıklarından bahsetmek söz konusu olmayabilir. Kelimeler genel olarak benzer ya da aynı anlamlara gelebilir.
Masraf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içinde masraf yerine kullanılabilir. Masrafın eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Masraf ve masraf eş anlamlısı kelimelerle kurulan örnek cümleler: