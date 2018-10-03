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Engin Akyürek'den öykü kitabı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

Engin Akyürek, “Sessizlik” adlı bir kitap çıkardı. Kitapta oyuncunun 21 öyküsü yer alıyor.

Engin Akyürek'den öykü kitabı

Kitaptaki 21 öykünün 18’i oyuncunun düzenli olarak yazılarının yer aldığı Kafasına Göre adlı dergide yayımlandı. 3 öykü ise ilk kez okurla buluştu. Engin Akyürek raflara çıkan kitabında, çocukların boş arazi görünce topu alıp koştuğu, komşuların teklifsizce birbirlerinin kapısını çaldığı, bayramların hep birlikte kutlandığı, mutlulukların, acıların paylaşıldığı yılları anlatmaya çalıştı.

KİTAPTAN ÖLÜMLER
Arsızlığı aramızdaki ilişkinin zamansal yolculuğuyla ilgili değildi. Arsız olduğu zamanlar gözlerini bana diker, benimle dalgasını geçip kedilik görevlerini asla yerine getirmezdi. Kedinin görevleri mi olur, demeyin. Hani kendini iki sevdirir, yalandan mauvv der, oyun icabı da olsa suçluluk duygusu yaratır ya, ondan diyorum...

Dünyanın en güzel aşk sahnesini çekiyorduk. Kolumdaki hesap makineli saatime bakarak “Pardon! Saatiniz kaç” demişti. Saatim 8.15’i gösteriyordu. Zamanın çeyrekliğinin bir lüzumu yoktu. Yirmi geçelerde inecekti zaten. Sesini içimin kayıt cihazı hafızasına almıştı. Bütün seslerde artık onun da notası olacaktı.

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1981 yılında Ankara’da doğan Engin Akyürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.


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Engin Akyürek hikaye kitabı sessizlik

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