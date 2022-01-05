Engin Akyürek'in sevgilisi kim? Bomba iddia

Kaçış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek, Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medyada sürekli gündem olan oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SEVGİLİSİ KİM?

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü öne sürüldü. İkilinin, Ankara'da tanıştıkları ve evlenme kararı aldıkları takdirde nikahı Ankara'da yapacakları iddia edildi.

Engin Akyürek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.Yakışıklı oyuncunun, 'Kaçış' dizisindeki partneri oyuncu İrem Helvacıoğlu olmuştu. Merakla beklenen dizi Disney Plus'ta yayınlanacak.

