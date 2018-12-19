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Engin Altan Düzyatan: Aras Bulut İynemli'yi çok beğeniyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Düzyatan, Aras Bulut İynemli için övgü dolu sözler söyledi.

Engin Altan Düzyatan: Aras Bulut İynemli'yi çok beğeniyorum

Pilevneli Mecidiyeköy'ün ilk sergisinin açılışı, önceki akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Pilevneli'nin temsil ettiği 10 sanatçıdan oluşan sergide Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun 'nun eserleri sergide yer aldı.

Serginin açılışında Murat Pilevneli'ye sevgilisi Aslı Pamir ve eski eşi Tuba Ünsal da tam destek verdi. Pilevneli, Pamir ve Ünsal, gece boyunca sürekli yan yan yana gelerek sohbet etti.

"ARAS'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Açılışa eşi Neslişah Alkoçlar ile katılan oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu galerinin İstanbul için ve sanat için çok önemli bi kazanım olduğunu söyledi. Düzyatan, Aras Bulut İynemli için ise, “Aras’ ı çok beğeniyorum. Bayılıyorum ona. Her şeyi hak ediyor. Güzel kardeşim benim” diyerek övgü dolu sözler sarf etti.

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Aras Bulut İynemli Engin Düzyatan

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