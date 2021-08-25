Engin Altan Düzyatan’dan Bollywood itirafı

Önümüzdeki sezon TRT 1’de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinde boy gösterecek olan Engin Altan Düzyatan, The Print dergisinin Hindistan edisyonuna röportaj verdi.

Engin Altan Düzyatan röportajında Bollwood filmlerine hayran olduğunu söyledi. Engin Altan Düzyatan, röportajında Oruç Reis’in de Ertuğrul karakteri gibi sevilen bir karakter olmasını umduğunu da dile getirdi. Engin Altan Düzyatan, en son yine TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini canlandırmıştı.

BARBAROSLAR DİZİSİ HAKKINDA

Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınan iddialı dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in ağabeyi Barbaros’u, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak.

BOLLYWOOD NE DEMEK?

Bollywood, Mumbai’deki (eski adı Bombay) Hindistan film prodüksiyon merkezi için kullanılan, Hollywood ve Bombay’dan esinlenerek oluşturulmuş bir terim. Dünyada en çok film üreten ülke olan Hindistan’da filmlerin neredeyse dörtte biri Bollywood’da üretiliyor. Bollywood filmlerinin en karakteristik özelliği içlerinde bolca Hint dansı ve şarkıları barındırması.

