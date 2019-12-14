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Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında objektiflere yakalandı.

Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması!

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün teknik direktör Mustafa Denizli ile Ulus'taydı. Ünlü oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, 'Kurşun' dizisinin final yapmasıyla ilgili "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.

Düzyatan, diziye dönmek ister misiniz sorusuna "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" cevabını verdi.

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Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bence dönmeli dizinin onsuz tadı yok
DİZİYE GELSE OSMANLA BERABER EFSANE OLUR. BURAK ÖZÇİVİT HARİKA OYNUYOR ENGİN BEYDE GELİRSE TADINDAN YENMEZ İNŞALLAH GELİR
işte o vakit games of thornes solda "0" kalır. yapımcılar bu fırsatı değerlendirmeli.
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