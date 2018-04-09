Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah’ın reklam filmi kıskançlığı

Hemen her akşam reklam filmlerinde gördüğümüz Düzyatan’ın evliliğinde, iddialara göre bu reklam filminden dolayı ufak bir gerginlik yaşanmış. Banka reklamında kalabalık bir kadroyla oynarken izlediğimiz Engin Altan Düzyatan’a eşlik eden isimlerden birinin, 2013 Miss Model Türkiye ve Miss Model Avrupa Birincisi Sevinç Meşe olduğu ortaya çıktı.

NESLİŞAH KOCASINI KISKANDI…

Magazin kulislerinden konuşulanlara göre, eşi Engin Altan Düzyatan'ın mankenle kamera karşısına geçeceğini öğrenen Neslişah Alkoçlar, reklam çekimler boyunca setten ayrılmadı. İkinci çocuğuna hamile olan Neslişah Alkoçlar'ın reklam setinde eşi Engin Altan Düzyatan'ı biran olsun yalnız bırakmaması kıskanç olduğunu gösterdi.

İŞTE KISKANÇLIK YARATAN SEVİNÇ MEŞE’NİN FOTOĞRAFLARI…