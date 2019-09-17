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Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Kurşun'dan ilk kareler!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Ertuğrul Gazi rolündeki saçı ve sakalıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Fox TV için çektiği yeni dizisi Kurşun'dan ilk fotoğraf geldi. Düzyatan'ın bıyıklı hali görenleri ilk bakışta şaşırttı.

Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Kurşun'dan ilk kareler!

Diriliş Ertuğrul dizisinde aldığı rolle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan yeni sezonda yeni bir diziye başladı. Başarılı oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan, başrolünü Burçin Terzioğlu ile paylaştığı Kurşun dizisi için geçtiğimiz haftalarda kamera karşısına geçmişti.

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı ve herkesin merakla beklediği projeden ilk fotoğraf geldi. Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın sahnesinden çekilen fotoğraf internette kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Engin Altan'ın uzun süre sonra saçını ve sakalını kesmesi ve yeni imajıyla ekrana gelmesi hayranlarını ilk başta şaşırtsa da beğeni topladı.

KURŞUN'UN KONUSU NE?

Dizi, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.


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